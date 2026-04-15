‘Longlegs’ tendrá una secuela: Nicolas Cage volverá a su escalofriante villano

Hollywood no quiere dejar escapar las grandes licencias de terror que, en los últimos años, están suponiendo un fenómeno comercial y crítico. Hace poco, Warner Bros confirmaba una entrega de Weapons centrada en el personaje de Amy Madigan. Ahora, el turno parece haberle llegado a Longlegs con una secuela en la que Nicolas Cage volverá a encarnar al fantasmagórico villano que nos dejó con la boca abierta en 2024.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero la principal novedad al respecto es el salto que el proyecto hará del cine independiente a una major consolidada. Longlegs y su secuela no operarán ya, desde la distribución de Neon y sí, sobre el paraguas comercial de Paramount Pictures. Desconocemos si del mismo modo que ocurre con el seguimiento de la cinta de Zach Cregger, el punto de partida argumental será una precuela o si en cambio, el título virará hacia una continuación directa del thriller protagonizado por Maika Monroe. Según la información compartida por varios medios estadounidenses, Osgood Perkins volvería a la dirección y a producir el filme junto a Brian Kavanaugh Jones, Chris Ferguson y Dave Chaplan. A pesar de llevar varios años trabajando dentro del género, Longlegs supuso el reconocimiento mainstream del realizador en todo el mundo. A cuyo éxito le han seguido dos estrenos también mediáticos, como The Monkey y Keeper.

Antes de volver al universo sobrenatural de Longlegs, Perkins estrenará en octubre The Young People, aunque el argumento de esta igualmente está inmersa en un gran secretismo. Más allá de su labor tras la cámara, el cineasta producirá The Backrooms, otra apuesta que apunta a ser viral en las salas de cine el próximo 5 de junio.

‘Longlegs’ tendrá una nueva secuela

Longlegs y su secuela no llegarán a las salas de cine hasta por lo menos, finales de 2027. Teniendo en cuenta cómo se desarrolló el título original, lo más probable es que este nuevo largometraje explore el pasado del terrorífico antagonista.

La sinopsis de la película primigenia nos ponía en la piel de Lee Harker, una talentosa agente del FBI a quien se le asigna un complicado caso de un asesino en serie. Pero ante el avance paulatino de la investigación, poco a poco Harker se da cuenta de que ella misma posee un vínculo personal con el depravado criminal. Por eso, atraparle se convertirá en una carrera contrarreloj en el que deberá retrotraerse hacia un pasado traumático que creía haber dejado atrás.

Actualmente, Longlegs sólo está disponible bajo compra o alquiler en Google Play, Rakuten TV, Prime Video y Apple TV.

Antes, Cage será Spider-Man

Antes de volver a dar vida al «piernas largas», Nicolas Cage protagonizará la serie de Spider-Noir llevándose al terreno del live action al hombre araña alternativo al que puso voz en las cintas animadas del Spider-Verse. Por el camino, encarnará al ex entrenador de la NFL, John Madden, liderará el nuevo proyecto de John Woo y la secuela de El señor de la guerra.