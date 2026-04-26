El vicepresidente Vance, el primero en ser rescatado del tiroteo por el Servicio Secreto

La noche del sábado 25 de abril de 2026, la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton se convirtió en una escena de caos y tensión cuando se produjo otro intento de atentado contra Trump. Un hombre armado con pistolas y cuchillos irrumpió en el vestíbulo del hotel, cerca de la zona de control de seguridad, y se dirigió corriendo hacia el gran salón de baile subterráneo donde se celebraba el evento.

Se escucharon varios disparos (entre 5 y 8 según algunos testigos), lo que provocó pánico inmediato entre los aproximadamente 2.600 asistentes, que incluían periodistas, celebridades, líderes políticos y la cúpula de la administración Trump. Fueron evacuados Donald Trump, JD Vance (vicepresidente) Melania Trump (primera dama), Marco Rubio (secretario de Estado), Pete Hegseth (secretario de Defensa), Robert F. Kennedy Jr. (Secretario de Salud y Servicios Humanos) entre otros.

Cómo fue evacuado JD Vance

El vicepresidente JD Vance estaba en la mesa principal del escenario, junto al presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y otros altos funcionarios (como los secretarios de Estado Marco Rubio y de Defensa Pete Hegseth). En cuestión de segundos, agentes del Servicio Secreto irrumpieron en el salón con las armas desenfundadas. Primero escoltaron rápidamente a Vance fuera del salón de baile, sacándolo por una salida lateral o trasera del edificio. Fuentes de CNN y otros medios confirmaron que Vance fue “rushed out”, sacado apresuradamente, y que se encontraba a salvo poco después.

Las imágenes y videos del momento muestran a Vance siendo escoltado con determinación por varios agentes, mientras el resto de los invitados se lanzaban debajo de las mesas o intentaban cubrirse. El vicepresidente y otros miembros del Gabinete fueron trasladados a zonas seguras dentro del hotel inicialmente, y luego evacuados por completo del lugar.

Trump también fue evacuado con rapidez (algunos reportes indican que Vance salió ligeramente antes o al mismo tiempo que el presidente). Melania Trump y el resto de los funcionarios protegidos por el Servicio Secreto siguieron el mismo protocolo. Todo el salón de banquetes fue desalojado de inmediato.