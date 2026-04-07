Patatas panaderas Airfryer: cómo hacer unas patatas crujientes y doradas por fuera

Las patatas panaderas tienen algo especial. No son solo una guarnición. Bien hechas, se convierten casi en protagonistas. Tradicionalmente se preparan en sartén o en horno, con bastante aceite y su tiempo. Pero claro, hoy en día la freidora de aire lo cambia todo. Menos grasa, menos complicaciones… y un resultado sorprendentemente bueno.

¿Se pueden conseguir patatas doradas, crujientes por fuera y blanditas por dentro en Airfryer? Sí. Pero hay que hacerlo bien.

Qué son exactamente las patatas panaderas

Las patatas panaderas son esas que se cortan en rodajas finas, normalmente acompañadas de cebolla, y se cocinan hasta que quedan suaves por dentro pero con ese puntito dorado por fuera. Son muy típicas en platos como carnes o pescados al horno. De hecho, combinan de maravilla con recetas como el Bacalao con patatas en freidora de aire o incluso con unas Patatas con costillas en freidora de aire.

Pero también funcionan solas. Y muy bien.

Ingredientes básicos

Para 3-4 personas:

4 patatas medianas

1 cebolla grande

2-3 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta (opcional)

Ajo en polvo o pimentón (opcional, pero recomendable)

Paso a paso en Airfryer

Cortar bien las patatas

Este paso es más importante de lo que parece. Corta las patatas en rodajas finas, pero no transparentes. Un grosor de unos 3-4 mm funciona bien. Si son demasiado gruesas, tardarán mucho en hacerse. Si son muy finas, se pueden quemar. La cebolla, en juliana.

Mezclar con el aceite y las especias

Pon todo en un bol. Añade el aceite, la sal y las especias. Remueve bien con las manos. Que todo quede impregnado. No hace falta usar demasiado aceite, pero sí el suficiente para que luego se doren.

Precalentar la Airfryer

Un detalle que mucha gente se salta. Precalienta a 180 º C durante unos 3-5 minutos. Así consigues que las patatas empiecen a cocinarse de forma más uniforme desde el principio.

Cocinar en dos fases

En primer lugar, cocina a 180 º C durante 12-15 minutos. Esto sirve para que las patatas se ablanden por dentro. Después, sube la temperatura a 200 ºC y cocina otros 8-10 minutos. Aquí es donde aparece ese dorado que buscamos. Importante: abre la cesta a mitad de cocción y remueve un poco. No hace falta obsesionarse, pero ayuda a que se hagan mejor.

El truco para que queden realmente crujientes

No es solo la temperatura. Hay tres cosas clave:

No llenes demasiado la cesta . Si amontonas las patatas, se cuecen en lugar de dorarse.

. Si amontonas las patatas, se cuecen en lugar de dorarse. Usa el aceite justo. Ni demasiado poco (quedan secas), ni demasiado (pierden ese toque ligero).

Ni demasiado poco (quedan secas), ni demasiado (pierden ese toque ligero). Juega con el tiempo final a alta temperatura. Ese último golpe de calor es lo que marca la diferencia.

Y sí, puede que tengas que hacer un par de pruebas hasta pillarle el punto a tu Airfryer. Cada modelo es un mundo.

Variaciones que merece la pena probar

Una vez controlas la receta base, puedes darle tu toque.

Por ejemplo:

Añadir pimentón dulce o picante.

Incorporar hierbas como romero o tomillo .

. Darles un toque de ajo fresco

Si te gustan los sabores más intensos, también puedes probar unas Patatas adobadas en freidora de aire. Van en otra línea, pero comparten esa idea de patata bien hecha y llena de sabor.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 10 minutos

Tiempo de cocción: 20-25 minutos

Porciones: 3-4 personas

Información nutricional: aproximadamente 180-220 kcal por ración

Tipo de cocina: Española

Tipo de comida: Guarnición

Un buen corte, un poco de aceite, temperatura adecuada… y listo. A veces, lo sencillo es lo que mejor sale.