Así fue la última aparición de Michu en televisión: «Me dio patadas y empecé a ahogarme»

Michu, conocida por ser la ex pareja de José Fernando -hijo de Rocío Jurado-, apareció por última vez en televisión el pasado mes de septiembre de 2024 por un asunto muy delicado. En aquel momento recibió una enorme paliza por parte de la dueña de un salón de belleza que hasta ese momento había sido su amiga y con la que incluso había ayudado durante su formación y a la hora de publicitar su negocio. La relación entre ella se torció cuando la madre de la nieta de Rocío Jurado no pudo acudir a una cita para un arreglo de uñas, algo que terminó con amenazas y golpes.

Ella misma denunciaba en redes sociales lo que le había ocurrido, por lo que el programa TardeAR la entrevistó para saber qué es lo que había ocurrido para que esa discusión pudiera terminar de forma tan violenta. En conexión con el programa, presentado entonces por Ana Rosa Quintana, la joven explicó que acudía de vez en cuando al salón de belleza de esta supuesta amiga, pero todo se complicó cuando sufrió el aborto del segundo hijo que esperaba con José Fernando, motivo por el que anuló esa cita, para la que ya había pagado una reserva.

«A partir de ahí empieza la discusión porque no me quiere dar el dinero ni otra cita, así que le digo que no hay problema, pero que me quite mis citas y la de mi madre», una discusión que podría haber tenido una fácil solución, pero no fue así. Esta amiga comenzó a amenazarla, todo esto era un enorme problema para Michu, ya que por culpa de la enfermedad cardiaca que sufría desde su nacimiento tenía que evitar situaciones que la alterasen: «Cuando me pongo nerviosa, ya no puedo estar, huyo». Ella sospechaba que otro de los motivos de esta discusión podría ser que comenzó a promocionar en redes sociales un centro de uñas que abrió su prima, siendo competencia de la agresora.

Lejos de acabarse en una simple discusión, Michu contaba en el programa de Telecinco que al llevar a su hija -nieta de Rocío Jurado y Ortega Cano- al colegio, se dio cuenta de que un coche la estaba persiguiendo. En su interior había dos chicas que la pararon con la excusa de hablar con ella.

«Me dicen que quieren hablar conmigo, que nos tenemos que ver las caras, me convence de que no va a pasar nada, me acerco al coche, me hace una pregunta, le respondo y empieza a darme las patadas, me da en el pecho y digo ‘¿Sabiendo que estoy mala del corazón me das en el pecho?’ y empezó a darme patadas de pecho para abajo», así contó la ex cuñada de Gloria Camila.

Michu sufría una enfermedad cardiaca por la que fue operada en el año 2018, pero en un futuro no muy lejano tendría que haberse sometido a un trasplante de corazón. Este problema de salud le hacía tener un 38% de discapacidad, además de limitar mucho su vida.

Por culpa de esta paliza, comenzó a sentir problemas: «Empecé a ahogarme, me faltaba el aire, el corazón iba a tope y me fui al médico», dijo en directo. Pese a sus intentos de evitar la pelea, debió acudir a un hospital y pasar varias horas ingresada en observación por culpa de las 184 pulsaciones por minuto que llegó a tener, cuando lo normal es tener entre 60 y 100 en estado de reposo para una persona normal.