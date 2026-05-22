Dimite Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia de Estados Unidos

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha presentado su dimisión ante el presidente, Donald Trump. Así lo ha informado la cadena Fox News. Según Gabbard, la una decisión está motivada por motivos personales después de que a su marido le detectasen un tipo de cáncer de huesos.

«Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026», escribió en una carta. «A mi esposo, Abraham, le han diagnosticado recientemente una forma extremadamente rara de cáncer de huesos», ha explicado.

Ha afirmado que debe apartarse del cargo para estar al lado de su esposo y «apoyarle de forma plena en esta batalla». «Estoy totalmente comprometida a garantizar una transición fluida y completa en las próximas semanas», ha indicado.

Se espera que el último día de Gabbard sea el próximo 30 de junio.

Trump: «Ha hecho un trabajo increíble»

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha respondido a la dimisión de Gabbard. El magnate ha asegurado que «ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos». Asimismo, ha insistido en que «es lógico» que quiera estar al lado de su marido.

«Su muy respetado subdirector principal de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, asumirá el cargo de director interino de Inteligencia Nacional», ha informado.

Gabbard y la guerra de Irán

Como directora de Inteligencia Nacional, Gabbard ha sido la responsable de coordinar las 18 agencias de la comunidad de inteligencia estadounidense, incluida la CIA. Con su marcha concluye un año tumultuoso al frente del servicio de inteligencia estadounidense.

La dimisión se produce tras la renuncia del que fuera director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joe Kent, por discrepancias con la Administración de Donald Trump debido a la guerra de Irán. Gabbard estaba en la cuerda floja por su escepticismo con respecto a la guerra contra Irán, lo que le había hecho perder la confianza de la Casa Blanca. Según indicó, se trata de un conflicto que no veía justificado y que achacó a «la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos».

Su dimisión llega en el momento en que Trump se plantea ordenar nuevos bombardeos contra Irán si no se llega a un acuerdo en materia nuclear.

La salida de Gabbard supone el tercer cambio en el gabinete de Trump en lo que va de año, tras el cese de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional en marzo y de Pam Bondi como fiscal general en abril. En la carta, Gabbard ha agradecido a Trump que haya depositado su confianza en ella durante el último año y medio al frente de la Oficina de Inteligencia.