Cinco ex ministros del PSOE piden en un manifiesto elecciones «urgentes» por la «regeneración» del partido

Cinco ex ministros del PSOE y diferentes referentes de la izquierda de la cultura y el periodismo han pedido este sábado en el Manifiesto por la regeneración democrática de España la convocatoria «urgente» por la «regeneración política» y «ética» del PSOE «como un imperativo ineludible, dada su función vertebradora y la centralidad que ha ocupado en la modernidad de España». Entre los firmantes, se encuentran los ex ministros del PSOE Jordi Sevilla, Virgilio Zapatero, Julián García Vargas, César Antonio Molina y Javier Sáenz de Cosculluela, los ex presidentes del Senado Juan José Laborda y Javier Rojo, el filósofo Fernando Savater, el periodista Juan Luis Cebrián o el ex fiscal general Eligio Hernández, entre muchos otros. En total, han rubricado el texto alrededor de 150 firmantes.

«La sucesión de los dos últimos secretarios de Organización en tramas corruptas durante toda la Secretaría General actual, la total sumisión de la actual ejecutiva, la ausencia de corrientes críticas laminadas, la opacidad y el cesarismo imperante, desvinculan el actual PSOE del partido histórico de amplias bases sociales y mayorías que apuntaló nuestra arquitectura como Estado y acompañó la modernización reformista y europeísta de España», han destacado en el manifiesto en referencia a los ex cargos del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, el ex asesor del segundo citado, Koldo García.

Los firmantes han destacado la «politización de instituciones», la «injerencia en medios de comunicación», el «socavamiento de la separación de poderes» y el uso reiterado de mecanismos legislativos como el Decreto Ley para evitar controles parlamentario.

Entre las advertencias, además, se han resaltado «los pactos al margen del parlamento con partidos políticos, vaciando de sentido la actividad parlamentaria y quebrando el principio de igualdad, el incumplimiento constitucional de presentación de Presupuestos Generales como herramienta esencial de gobierno, el uso espurio del aforamiento, la constante propaganda gubernamental y comunicación polarizadora, victimista, y sesgada, o las reformas del ámbito penal basadas en intereses personales y clientelares, todo lo cual ha conducido a una creciente polarización política, alentando la fractura cívica y el progresivo deterioro del Estado de Derecho, del que han dado cuenta las principales organizaciones de referencia en la materia».

También han advertido sobre la reforma judicial que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, que a su juicio permitiría un control político de la actividad judicial y pondría en peligro la labor de órganos como la Fiscalía Anticorrupción o la UCO de la Guardia Civil, que ha documentado en un informe hecho público el 12 de junio las comisiones de los dos ex secretarios de Organización del PSOE con Pedro Sánchez de Santos Cerdán y José Luis Ábalos en la adjudicación de contratos de obra pública.

Los cinco ex ministros y el resto de los firmantes han acusado en el texto a la dirección del partido de cesarismo, opacidad y falta de autocrítica, y han reclamado la necesidad una renovación ética profunda: «La socialdemocracia debe liderar este proceso con ejemplaridad».