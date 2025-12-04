Red Eléctrica de España (REE) vuelve a prorrogar las medidas temporales anti apagón para intentar reducir variaciones de tensión en el sistema eléctrico. La decisión ha sido aprobada este jueves por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y llega justo después de la destitución del subdirector general de regulación de energía, adelantada por OKDIARIO, por ser partidario de elevar la retribución a la inversión en redes eléctricas tras el gran apagón.

Mientras los expertos reiteran la urgente necesidad de invertir en una profunda ampliación de la red, el organismo extiende por segunda vez y durante otros quince días las medidas temporales para reducir sustos en el sistema eléctrico. La primera prórroga tuvo lugar el pasado 18 de noviembre y tan solo dos días después la CNMC modificó temporalmente algunos procedimientos de operación del sistema eléctrico, a petición de Red Eléctrica de España (REE), para reforzar la seguridad del suministro y reducir las variaciones bruscas de tensión.

Red Eléctrica asegura que, pese a considerar que el periodo de aplicación sigue siendo limitado, las variaciones registradas se habrían reducido y no se habría detectado un incremento del coste para el consumidor, ni un impacto sobre el buen funcionamiento del mercado mayorista.

Por ahora la CNMC confirma que ha mantenido reuniones para identificar otras alternativas adecuadas, en el corto y en el largo plazo, que eviten las variaciones de tensión una vez que finalice el plazo máximo previsto de las medidas adoptadas. Es decir, el 20 de enero de 2026.

También se ha manifestado la necesidad de impulsar la implementación del nuevo servicio de control de tensión -que permite una gestión dinámica de la tensión-, de forma que se clarifiquen los requisitos y respuestas que se exigen en el servicio del P.O.7.4 y en el proceso de habilitación para dar este servicio.