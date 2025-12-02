Alerta de Europa a España por «riesgo» eléctrico: lo que llega este invierno da miedo

La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad ha avisado a España por el riesgo de un apagón eléctrico durante el próximo invierno. El operador europeo Entso-e ha situado a nuestro país en situación de alerta en el informe Winter Outlook 2025-2026 publicado hace unas semanas, en el que ha informado que la península ibérica podría quedar en «situaciones cercanas a la escasez» en los próximos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el riesgo de otro apagón en España durante el invierno.

España vive con miedo a otro apagón después de que el pasado lunes 29 de abril una caída de la red eléctrica española demostrara que nuestro país puede ser vulnerable ante cualquier amenaza. Desde el Gobierno atribuyeron este «cero energético» a un «fenómeno de sobretensiones y una reacción en cadena» y en su día también informaron que «sí se han identificado vulnerabilidades que pueden exponer la red a posibles riesgos futuros». Esta caída de la electricidad y el sistema de telecomunicaciones ha dejado a España en situación de alerta constante.

Por ello, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, que se conoce como Entso-e, ha puesto a España en situación de alerta sin descartar un posible apagón durante los meses de invierno, coincidiendo con un aumento de la demanda durante los meses más fríos del año. A este se une el apagón del pasado mes de abril, la caída de los reservas hidroeléctricas y el alto consumo que se ejerció durante el verano más cálidos de los últimos años.

Riesgo de apagón en España durante el invierno

Entso-e ha avisado en el informe Winter Outlook 2025-2026 publicado recientemente que «existe un riesgo moderado de experimentar eventos cercanos a la escasez durante el próximo periodo invernal». También ha dejado claro que «existe un alto nivel de incertidumbre asociado a dicho riesgo» que viene determinado por una combinación de factores que podría derivar en estos márgenes de adecuación tan ajustados.

El primer factor que sitúa a España en situación de alerta es que «la demanda eléctrica en España está aumentando en comparación con 2024 y también se prevé un incremento durante el periodo invernal. «En el verano de 2025 la demanda eléctrica de la España peninsular aumentó un 4% con respecto al mismo periodo de 2024. Mes a mes, junio, julio y septiembre registraron incrementos del 11%, 2% y 4%, respectivamente», dice el informe que también asegura que durante el invierno se producirá un aumento de este consumo.

«Las reservas hidroeléctricas (53% a mediados de octubre) se encuentran por encima del valor medio de referencia de los últimos diez años. Sin embargo, se han observado condiciones meteorológicas secas durante los últimos meses y las reservas hidráulicas podrían disminuir si esta situación continúa», dice sobre otro de los factores que podrían provocar otro apagón.

Desde Europa también han avisado sobre «las indisponibilidades planificadas de centrales térmicas que tienen lugar entre noviembre y febrero, combinadas con varias averías forzadas de larga duración que afectan a las plantas de ciclo combinado». «Crece la preocupación por largos periodos con baja producción renovable y bajas temperaturas, que pueden afectar a grandes áreas de Europa, como ocurrió el invierno pasado», reza el informe.

Una posible solución

Entso-e también cita a la Red Eléctrica Española como sostén ante un posible apagón, que podría llegar en España durante los meses de invierno. «Si se alcanzaran márgenes de adecuación ajustados, Red Eléctrica podría activar el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda, que es un producto específico de balance destinado a la demanda, diseñado para hacer frente a la escasez de reservas de balance. Para 2025, una capacidad de demanda de 1.148 MW está participando en este producto de balance», concluye el informe.