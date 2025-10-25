Sonia Bermúdez convoca a Athenea tras la lesión de Salma contra Suecia

Athenea del Castillo vuelve a la selección española. Sonia Bermúdez ha convocado a la jugadora del Real Madrid tras la lesión de Salma Paralluelo. La atacante azulgrana se retiró entre lágrimas del campo en el minuto 25 de partido tras sufrir una dura entrada en su rodilla izquierda. Las pruebas han confirmado que «sufre una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda».

Salma, por tanto, abandona la concentración y viajará a Barcelona en las próximas horas para comenzar su recuperación. Es la misma rodilla en la que sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en 2021. En su lugar, Sonia Bermúdez ha llamado a Athenea después de dejarla fuera de la lista inicialmente.

La futbolista del Real Madrid se incorporará a la concentración de la selección en Las Rozas en la tarde de este sábado de cara al partido de vuelta de las semifinales del torneo que España disputa el próximo martes, 28 de octubre, a las 19:00 horas, en el Gamla Ullevi de Gotemburgo.