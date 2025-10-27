Alineación de España contra Suecia en las semifinales de la Liga de Naciones

Muchas dudas, pero no rotaciones masivas. España se mide a Suecia en la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones, en un partido que apunta a ser trámite, pero que Sonia Bermúdez quiere que se lo tomen igual que el de ida, por lo que no hará excesivos cambios en su alineación. La seleccionadora, como es habitual, no ha dado pistas de cara al que será su segundo encuentro al frente de la selección campeona del mundo. En ataque es donde más dudas hay, aunque una cosa parece clara: Claudia Pina será titular.

La delantera del Barça, autora de un doblete en la ida celebrada en Málaga, entrará por Salma Paralluelo. Pero no se puede descartar que haya un cambio radical en ese ataque. Pina funcionó como nueve y podría repetir en esa demarcación. No se descarta que por uno de los costados aparezca Athenea, ni siquiera que Jenni Hermoso sea de la partida como falso nueve.

Muchas son las dudas de cara a este partido trámite, pero en el que Bermúdez quiere que se hagan las cosas mejor incluso que en la ida. Si aquel partido fue prácticamente perfecto, el que se disputa en Gotemburgo, con el pase a la final en juego, quiere que sea mejor aún. Un partido que el equipo «quiere ganar» pese a la victoria por 4-0 en la ida.

Por ello, la seleccionadora no variará en exceso su equipo. Se espera que haga pequeños retoques, con la única presencia confirmada de Claudia Pina, a la que después del doblete saliendo desde el banquillo por la lesión de Salma, no puede sentarla otra vez. No se puede descartar que haya un cambio en defensa, donde María Méndez puede jugar de inicio, mientras que en el centro del campo parece complicado que salga alguna de las tres que fueron de la partida en la ida: Aleixandri, Alexia y Aitana.

Posible alineación de España contra Suecia

En portería, Sonia Bermúdez volverá a apostar por Cata Coll. La del Barcelona es indiscutible en su puesto, con Adriana Nanclares y Eunate Astralaga como suplentes. No hay dudas de que ante Suecia la guardameta seguirá defendiendo la portería de la Selección, en busca de la clasificación para la final de la Liga de Naciones.

A partir de ahí es donde empiezan las dudas en la alineación de España contra Suecia. No parece que vaya a ser en los laterales, donde Ona Batlle y Olga Carmona son fijas, aunque sí que Jana podría entrar en el costado diestro, desplazando a la derecha a la futbolista del Barcelona. En el eje es más probable que entre María Méndez, por la capitana Paredes. Mapi León podría asentarse en el once de la Selección jugando su segundo partido consecutivo de inicio.

En el centro del campo, sin Patri Guijarro, Laia Aleixandri parece inamovible. Igual que por delante, con Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. En los planes de la seleccionadora, Vicky parece cuadrarle más como extremo, mientras que la otra opción es Fiamma.

En ataque, lo único que hay confirmado es un cambio: el de Salma Paralluelo. Claudia Pina jugará por ella, después de hacerle un doblete a Suecia en la ida celebrada en Málaga. Mariona y Vicky López apuntan a las otras dos bandas, aunque no es descartable la entrada de la recién llegada Athenea, ni mucho menos que Jenni Hermoso haga de falso nueve, cayendo Pina a uno de los extremos.