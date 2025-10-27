Laia Aleixandri: «Tenemos un gran ‘feeling’ con Sonia, nos entiende muy bien»

Laia Aleixandri ha comparecido ante los medios en la previa de la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones, donde España se mide de nuevo a Suecia, esta vez en Gotemburgo. La central, que en esta concentración acude como pivote, ha destacado la importancia de alcanzar la final, que tienen a tiro, puesto que cuentan con cuatro goles de ventaja. No se fía la del Barcelona de sus rivales, destacando que son «un equipo difícil de superar» y que mostrarán su «intensidad desde el minuto uno».

Aleixandri ha hablado sobre cómo están viviendo las futbolistas estos primeros días bajo el mando de Sonia Bermúdez. De la nueva seleccionadora ha destacado que la cercanía, señalando que esta nueva etapa la inician «con ambición, muchas ganas y comunicación». La catalana ha destacado que tienen «muy buenas sensaciones» con este nuevo cuerpo técnico: «Ella nos entiende muy bien, sabe lo que es estar al otro lado y eso es muy importante. Tenemos un gran feeling con ella».

Aleixandri vuelve en Suecia al estadio con el que regresó con España. Después de ser una de Las 15, se perdió el Mundial por decisión de Vilda, pero volvió en la primera lista de Tomé. Destaca que, desde entonces, ha cambiado mucho el equipo: «Hemos evolucionado. Las circunstancias son distintas, lo que guardamos es lo positivo. Si tengo que destacar algo de hace dos años es la unión que hay en este grupo, pueden variar las internacionales pero siempre estamos igual de unidas».

Aleixandri destaca la unión del grupo

«Destacaría la unión de este grupo de jugadoras, hay muchas opciones para que la seleccionadora seleccione y la unión es clave para competir y representar a nuestro país», ha señalado Aleixandri, al hablar de los puntos fuertes de la Selección.

Sobre su rival, Suecia, ha señalado que van a «mantener su identidad», a pesar de que tienen una desventaja considerable y están obligadas a remontar. Esperan que el planteamiento sea similar al de la ida: «es una selección muy intensa, muy organizada. Le gusta llevar el partido a duelos individuales. Esperamos una selección muy parecida, muy rocosa».

También ha hablado sobre la dureza de las suecas en la ida. Sonia Bermúdez se quejó abiertamente de la permisividad de la árbitra. Ahora, Aleixandri se ha pronunciado sobre lo que sucedió en el partido: «No había escuchado sus declaraciones, estamos en la élite y nosotras también somos intensas. Las árbitras permiten hasta que llegan las amonestaciones».