Sonia Bermúdez no se conforma tras el 4-0 a Suecia: «Podemos estar mucho mejor»

Sonia Bermúdez atendió a los medios antes de la vuelta de semifinales de la Liga de Naciones, donde España defenderá el 4-0 de la ida ante Suecia. Un trámite, aparentemente, aunque la seleccionadora no se fía. Afirma, en modo inconformista, que la Selección puede estar «mucho mejor» que en el triunfo por 4-0 sobre Suecia. Y eso que la campeona del mundo rozó la perfección. Dijo de su equipo que «quiere ganar todos los partidos».

«Somos un ‘staff’ nuevo que piensa en el presente, en el partido de mañana, que es un partido muy duro, que sabemos que va a ser complicado, más allá del resultado que tuvimos en la ida. Solo pensamos en el ahora», expresó la seleccionadora en rueda de prensa desde Gotemburgo en la previa de la vuelta de las semis de la Liga de Naciones ante Suecia.

Así, lo que «preocupa» al equipo solo es «ganar el partido». «Venimos a intentar llegar a esa final que tanto deseamos. Sabemos que va a ser un partido muy competido, que ellas van a intentar marcar en los primeros minutos, pero nosotras vamos a salir muy intensas», advirtió.

«Queremos ganar mañana. Es un equipo que quiere ganar todos los partidos más allá de los resultados y estamos con la mente en el partido de mañana, en ganarlo», insistió Bermúdez, que avanzó que el cambio de la lesionada Salma Paralluelo es «más que obvio». «Desde aquí todo el equipo le mandamos un abrazo muy fuerte, una pronta recuperación», señaló sobre la jugadora del Barça que podría estar más de dos meses de baja.

Bermúdez recordó que se están «jugando el pase a una final», por eso se olvidarán de la ida y pensarán «sólo, única y exclusivamente en el de mañana». «Estamos en una semifinal, nos estamos jugando un título, hemos tenido poco tiempo, pero estoy contenta con el trabajo del equipo. Mañana es el gran día», celebró la seleccionadora de España.

Como ya es habitual en ella, no dio pistas sobre el once, aunque por sus palabras, se puede entender que no habrá rotaciones masivas. De hecho, sólo desveló algo lógico: que alguien entrará por la lesionada Salma. «El cambio de Salma va a ser más que obvio. Como sabes la respuesta, esperaréis a mañana. Acertaréis en muchas seguro», aseveró.

«No es que sea presión. Tenía muchas ganas de debutar, de ver al equipo competir y también estoy deseando que llegue mañana. Sabemos el rival que tenemos delante, es el tercero en el ranking, es un equipo que juega en casa, un equipo muy peligroso, que tiene grandes virtudes. El otro día estuvimos muy bien, pero creo que todavía podemos estar mucho mejor», defendió.

Para la seleccionadora, una de las claves puede estar en «hacer un gol pronto» para encarrilar todavía mucho más la eliminatoria». «Pensando en ganar, en entrenar los ataques de Suecia, que sabemos que es un equipo muy físico e intentaremos hacer nuestro juego», dijo.