España buscará la gran final de la Liga de Naciones ante Suecia, en un partido que debería ser un trámite para la Selección. Después del 4-0 del pasado viernes, las campeonas del mundo llegan a Gotemburgo con la idea de ganar. Así lo ha señalado una Sonia Bermúdez que ha mostrado la ambición de su equipo, dejando claro que pueden «estar mucho mejor» que en la ida. Aunque no lo hagan, sólo una hecatombe impediría a España estar en la final –que se celebrará a doble partido también– donde se enfrentarían a la ganadora del Francia-Alemania (con 1-0 para las germanas en el primer duelo).

La selección española llega con la baja de Salma Paralluelo, tras la lesión completamente evitable que indignó a la seleccionadora. La del Barça sufre una lesión que la mantendrá de baja un mínimo de dos meses por una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. En su lugar, ha acudido a Suecia Athenea del Castillo, que se incorporó el sábado a la concentración en Las Rozas.

Salma fue titular en La Rosaleda, siendo una de las grandes sorpresas en el once, pero estuvo sólo 27 minutos sobre el césped. No pudo continuar tras sufrir una dura entrada, de las muchas que realizaron las suecas durante el partido. La acción fue penalti, aunque quedó invalidado por un fuera de juego previo de la propia ariete.

En su lugar, entró Claudia Pina, que se reencontró con el gol con la Selección. La delantera sacó a pasear su excelente golpeo, con dos golazos que permitieron a España dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria a falta de la disputa de la vuelta. Este martes (19:00 horas, La 1), España buscará afianzar la solidez mostrada en Málaga, ante una Suecia que llega herida de muerte, pero que buscará plantar batalla ante un equipo que parece haberle tomado la medida en los últimos tiempos, con cuatro victorias en los últimos cuatro enfrentamientos.

Sin apenas rotaciones

Por las palabras de la seleccionadora se desprende que no hará excesivos cambios. Aunque, como está convirtiendo en habitual, no ha dado ninguna pista –»lo veréis mañana»–, sí que ha dado a entender que buscará mejorar la versión vista el viernes, por lo que tocará poco el equipo. Lo que está claro es que Pina, suplente en la ida, será titular tras sobresalir en el choque contra las suecas. Puede haber más cambios en ataque y, por qué no, en defensa.

No está claro que no vaya a dar descanso a ciertas futbolistas, como Olga o Paredes. Futbolistas como Jana Fernández o María Méndez podrían estrenarse con Bermúdez como seleccionadora en la zaga. En el centro del campo, no cuenta con excesivos recursos, por lo que el tridente Aleixandri, Alexia y Aitana parecen inamovibles.

Donde sí que podría haber cambios sería en ataque. Muchas dudas, dada la cantidad de perfiles distintos que tiene España. Pina y Mariona parecen fijas, quedando el otro puesto para Vicky López, como sucedió en la ida. Sin embargo, no es descartable ni la entrada de Athenea de inicio en un costado, ni la presencia de Jenni Hermoso como falso nueve.

España busca la final ante Suecia

En caso de ganar, España se clasificaría para la cuarta final de su historia, tras la del Mundial 2023, Liga de Naciones 2024 y Eurocopa 2025. Después de caer en el campeonato continental en penaltis contra Inglaterra, la Selección quiere quitarse las penas con un título que ya conquistó hace un año y medio. Defienden corona y no quieren perderla. Y, salvo tragedia, estará en la final a doble partido que disputaría ante Alemania o Francia, jugando la vuelta en casa en cualquiera de los casos el 2 de diciembre.