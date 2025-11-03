Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Ona Batlle son las tres españolas que aparecen en el mejor once del año FIFPro. Además, la vigente Balón de Oro ha sido la jugadora más votada por el resto de futbolistas, con un total de 2.953 votos. El equipo está formado, además de por estas tres jugadoras del Barcelona, por seis inglesas –Hampton, Bright, Bronze, Williamson, Kelly y Russo–, además de la marroquí Ghizlane Chebbak y de la zambiana Barbra Banda.

Aitana, Alexia y Ona son las tres jugadoras españolas que han conseguido aparecer en ese once, de las siete que había nominadas. Entre las aspirantes también se encontraban Patri Guijarro, Vicky López, Athenea y Olga Carmona, pero no una Mariona que lideró al Arsenal campeón de Europa.

Inglaterra, que revalidó su título de campeona de Europa al ganar a España en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa es el país que aporta más jugadoras al once, seis. Aunque una de ellas, Bright, no formaba parte de esa selección que revalidó el campeonato continental en Basilea.

El once lo forman Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra); Ona Batlle (Barcelona, España), Millie Bright (Chelsea, Inglaterra), Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra), Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra); Aitana Bonmatí, Alexia Putellas (Barcelona, España), Ghizlane Chebbak (Al Hilal, Marruecos); Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia), Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal, Inglaterra) y Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).

Las seleccionadas son las que han recibido el mayor número de apoyos en su posición por sus actuaciones entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025, ambos inclusive, con el requisito de haber participado en al menos 20 partidos oficiales durante ese periodo.

Lucy Bronze, ex barcelonista, es la primera jugadora que es elegida para el once en ocho ocasiones, con lo que supera a la francesa Wendie Renard, que lo logró en siete oportunidades; en tanto que por primera vez hay dos futbolistas africanas, la zambiana Barbra Banda, ya seleccionada otra vez, y la marroquí Ghizlane Chebbak.