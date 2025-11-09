Así es Andrés Morales Troncoso: todo sobre su vida, biografía y trayectoria musical con Andy y Lucas

Andrés Morales Troncoso, conocido como Andy, es un cantante y compositor español nacido el 4 de abril de 1982 en Cádiz, España. Famoso por formar parte del dúo Andy & Lucas, ha sido una de las voces más reconocidas del pop flamenco español desde 2003. Su estilo mezcla flamenco, pop y rumba, conquistando a millones de fans en España y Latinoamérica.

Andy & Lucas: dos décadas de éxitos

Andy y Lucas, el dúo español formado por Andrés Morales Troncoso (Andy) y Lucas González Gómez. Ambos nacieron en Cádiz en 1982, se despide tras más de veinte años de trayectoria musical que los consolidaron como uno de los grupos más representativos de la música pop-flamenca de España. La noticia de su separación se confirmó en noviembre de 2023, cuando Andy anunció en El Hormiguero que la salud de Lucas exigía reducir el ritmo de trabajo, poniendo fin a una carrera conjunta que comenzó en su juventud y que se extendió hasta una última gira que concluyó el 10 de octubre de 2025 en el Palacio de Vistalegre en Madrid.

Inicios y primeros éxitos

El dúo se conoció en el colegio, y la amistad entre ambos derivó en la creación de Andy y Lucas en 2003. Su primer álbum, titulado Andy & Lucas, producido por Alejo Stivel, combinaba pop, flamenco, rumba y música disco. El sencillo Son de amores, inspirado en un desengaño amoroso, catapultó al dúo a la fama en España y América Latina, convirtiéndose en un himno de la década de los 2000 y consolidando una base de fans que los acompañaría durante toda su carrera. Otros temas como Tanto la quería y Y en tu ventana contribuyeron a su popularidad y les permitieron grabar un DVD en directo frente a cien mil personas en Cádiz, su ciudad natal.

Posteriormente, la producción de Viviendo un Sueño, un DVD en vivo grabado en Barcelona, y el álbum Desde Mi Barrio, nominado al Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Pop por un Dúo o Grupo con Voz, reafirmaron su lugar en la escena musical española.

Controversias y autonomía artística

A lo largo de su carrera, Andy & Lucas no estuvieron exentos de polémica. Sus conciertos incluyeron referencias mediáticas controvertidas, como el caso del niño Gabriel Cruz, generando críticas por no contar con el consentimiento de los padres. Anteriormente, habían dedicado canciones a otros casos como el de Marta del Castillo, en los que sí recibieron apoyo familiar. También protagonizaron incidentes públicos, como un conflicto con el Ayuntamiento de Órgiva en 2018 por comentarios realizados durante las fiestas municipales.

Ese mismo año, el dúo concluyó su contrato con Sony Music y lanzó su propio sello, A&L, consolidando su independencia creativa. A partir de 2020, continuaron lanzando sencillos como colaboraciones con Nolasco y Maki, demostrando que seguían activos y vigentes en el panorama musical.

Carrera musical de Andy

Andrés Morales Troncoso comenzó su trayectoria musical junto a Lucas González Gómez, su amigo de la infancia, formando el dúo Andy & Lucas en 2003. Su primer álbum, Andy & Lucas, incluía éxitos como:

Son de amores – Himno del pop español.

Tanto la quería.

Y en tu ventana.

A lo largo de su carrera, el dúo lanzó más de siete álbumes de estudio, incluyendo:

Desde mi barrio (2004) – Nominado al Grammy Latino.

Ganas de vivir (2007).

Con los pies en la tierra (2008).

Pido la palabra (2010).

El ritmo de las olas (2012).

Imparable (2016).

Nueva vida (2018).

Andy & Lucas realizaron giras multitudinarias por España y Latinoamérica y publicaron DVDs en directo, consolidando su éxito en ambos continentes.

En noviembre de 2023, tras más de 20 años juntos, el dúo anunció su separación, debido a problemas de salud de Lucas. Desde 2025, Andy ha iniciado su carrera en solitario, explorando nuevos sonidos y colaboraciones.

Estilo musical y logros

Andy se distingue por un estilo que combina:

Flamenco moderno.

Pop melódico español.

Rumba flamenca.

Entre sus logros destacan: