Andy le declara la guerra a Lucas tras su último concierto: "Aquí se ve la arrogancia"

El dúo musical Andy y Lucas ha llegado a su fin. El pasado 10 de octubre ofrecieron su último concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid, donde se despidieron de sus fans y dieron paso a una nueva etapa en la que tomarán caminos por separado. Mientras que Lucas se centrará en una academia de música y danza que ha abierto en Toledo, Andy continuará su carrera sobre los escenarios como solitario. De hecho, ha confirmado que antes de Navidad lanzará su primer single como solista. No obstante, el comportamiento que mostraron durante su última actuación conjunta ha dado mucho de qué hablar, ya que ha aumentado las conjeturas que señalan que entre ambos ya no existe ningún tipo de amistad.

«Al parecer, Andy le reprochó a Lucas el exceso de protagonismo durante todo el espectáculo; se sintió desplazado, como si ya no formara parte del dúo […] Es inviable que vuelvan», aseguró Álex Álvarez desde el plató del programa El tiempo justo, añadiendo que los gaditanos protagonizaron una fuerte discusión tras el show.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andy Morales Troncoso (@andymoralestroncoso)

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque Andy, cuyo verdadero nombre es Andrés Morales Troncoso, ha compartido ciertas publicaciones en su Instagram de algunos de sus fans que dejan al descubierto su opinión y posición al respecto. «Aquí se ve la arrogancia y la humildad. Aquí se ve la verdad. Uno en hombros, pensando en ser un rey, el otro caminando, siendo humilde», «Hasta luego, Lucas. ¡Anda que no le has putea** al pobre Andy!», escribían algunos de los internautas. Muchos de ellos aportaban imágenes del último concierto en las que aparecía el mencionado llorando en un rincón mientras su compañero estaba en primera fila, ajeno a todo y celebrando el fin del dúo.

Historia de Instagram del concierto de Andy y Lucas en Madrid. (Foto: RRSS)

Pero esto no es todo. Según ha informado 20 minutos, Andy va a conceder una entrevista en televisión en la que contará su versión de los hechos, ya que hasta ahora, el único que ha dado un paso al frente para hablar de su relación es Lucas. «En estos veintitantos años hemos discutido, como cualquier pareja. Pero nos sorprende que ahora, que no queda nada para el último concierto, se hable de esto. Nos da pena. Con la carrera tan ejemplar que hemos tenido… No sé si hay algún topo o si es alguien que habla con la prensa y se inventa las cosas por dinero… Pero en los conciertos se ve cómo estamos», desvelaba en una reciente entrevista a ¡Hola! Sin embargo, estas palabras podrían dar un giro de 180 grados cuando Andy rompa su silencio y revele su versión de los hechos. Una versión que, a juzgar por sus últimos compartidos de Instagram, dista mucho del que ha sido, durante años, su compañero de escenario.