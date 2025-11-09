El Barcelona cambia a segundos del pitido inicial en Vigo su once titular: Olmo por Casadó

El Barcelona cambió su once titular a segundos del pitido inicial en Vigo. El delegado de campo del club culé tuvo que saltar al césped para avisar a Alberola Rojas durante el sorteo de capitanes. Un cambio surrealista y sin explicaciones. Marc Casadó había sido anunciado como titular y finalmente se quedaba en el banquillo. El titular, contra todo pronóstico, era Dani Olmo. Un cambio a segundos de comenzar este Celta-Barça.

Se desconocen los motivos por los que Hansi Flick y su cuerpo técnico decidieron sentar a Casadó para colocar a Dani Olmo en el once titular. No estaba previsto y el cambio fue sobre la bocina justo antes de iniciar el partido. Lesión o decisión técnica. Lo tendrá que explicar el entrenador alemán.

El Barcelona se adelantó en los primeros minutos de partido gracias a un gol de Robert Lewandowski de penalti y poco después empataba el Celta de Vigo con un tanto de Carreira a la contra. El encuentro en Vigo comenzó loco desde el inicio. Una absoluta locura.