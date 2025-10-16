Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Iñigo Martínez habló sobre su ausencia con la selección española en el parón del pasado mes de marzo por culpa de unas molestias en la rodilla. El central fue muy criticado porque unos días después sí estaba para jugar con el Barcelona frente a Osasuna. A eso hay que sumarle que ondeó la estelada en la celebración de la Liga del Barcelona, lo que provocó una fuerte polémica. Aunque él asegura que el «estar a favor de la independencia no quiere decir que no tenga que ir a la selección».

«Ha habido mucho revuelo respecto al tema mío de la selección. Si no hubiese querido ir sería el primero en decir ‘olvídate ni me apetece ni quiero ni siento y estoy mejor en casa’. Eso lo hubiera hecho desde el primer momento, no estaría perdiendo el tiempo una semana para no estar disfrutando de esos partidos ni el entorno ni de mis compañeros», comenzó diciendo el central vasco.

«Simplemente han sido situaciones en las que me he encontrado mejor o peor, he estado seleccionable o no y ya está. Todo el revuelo y lo que se ha generado son bulos», dijo, queriendo echar balones fuera. En ese punto de la charla, Iñigo Martínez pasó a relatar los hechos de su desconvocatoria: «En el momento de la lesión y las molestias que tuve en la rodilla salgo del partido y digo ‘es inviable que vaya yo’. Se hicieron las pruebas, se envió, como otras muchas pruebas, otros muchos jugadores que ni acuden, simplemente envías. Hay ciertas lesiones que tienes que pasar por ahí, pero cuando son tan claras y las pruebas son obvias, te dicen lo tenemos claro o no».

«Mi situación fue: se envían las pruebas, se revisa, estaba todo claro de que ahí había molestias y se tomó la decisión de que no tiene por qué venir, no le vamos a hacer venir aquí para que en una hora tenga que volver otra vez a Barcelona. Pasan los días y en el transcurso de diario va mejorando, aparte de todo lo que el médico surte, y se decide si dentro de tres o cuatro días estás para jugar. No siempre el jugador juega al 100%. Muchas veces se juega con dolor y antes del partido te tomas algo para que se vaya. Había riesgo de ir a peor. Ir allí solamente lo iba a empeorar. Creo que no es ni el primer caso ni el último», explicó en El Partidazo de Cope.

Sobre el hecho de sacar la bandera independentista durante la celebración de la Liga con el Barcelona ha influido en que la gente dude de su compromiso con la selección española, y que no fuera a la Eurocopa, Iñigo Martínez aseguró que «no tiene nada que ver. Una cosa es que yo piense, o crea, o que esté a favor de que un pueblo donde la mayoría sienta que pueden ser libres de opinar o manejar a su antojo el territorio. Eso no quiere decir que como yo estoy a favor de la independencia o les arrope en cierta forma o en ciertos aspectos, no tenga que ir a la selección. Una cosa no tiene que ver con la otra. No, no, no. Eso no es así. Si hay gente que une estas cosas es porque soy vasco».

No obstante, a la pregunta de quién quiere que gane el Mundial, el central reconoció que «ahora mismo, España; claro. Aunque creo que, a estas alturas, no sería buena idea que volviera a estar en la lista. No creo que sea bueno para España que esté un tipo de 35 años. Si hay lesiones y me llaman, sería el primero en acudir. No tengo ningún problema, obviamente. ¿A quién no le gustaría jugar un Mundial o una Eurocopa?»