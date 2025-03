De la Fuente zanja el ‘caso Iñigo Martínez’: «Me vale el parte médico»

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en De Kuip para analizar la previa de la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones que medirá a Holanda y España. El combinado nacional buscará un buen resultado que le permita el próximo domingo certificar la clasificación para la fase final en Mestalla.

De la fuente comenzó hablando del caso Iñigo Martínez: «Esto es tan sencillo como que hay un parte médico de un jugador y el jugador no viene, nada más. Yo hablé con él cuando tuve que hablar, pero claro que nos vale el parte médico. También está el de Casadó y no habéis dicho nada. El jugador no puede estar en condiciones y como tenemos muy buena relación con todos los cuerpos médicos». Sobre los centrales, fue claro: «Están acostumbrados a jugar por el perfil izquierdo, pero estamos muy tranquilos con ellos y lo que nos van a ofrecer».

Sobre la juventud de España, explicó lo siguiente: «Si tiene algún sentido es positivo. Lo importante es tener talento y estar capacitado. Aquí lo que se busca es competitividad. Son muy buenos en la actualidad y garantizan el futuro».

Sobre lo que queda del Luis de la Fuente que ganó aquí la Liga de Naciones, comentó lo siguiente: «Hay que ganar estos dos partidos. Jugamos contra una de las mejores. Queda todo. Ese día empecé a construir una idea y una personalidad, pero Luis de la Fuente sigue siendo el mismo. Trato de vestirme por los pies siempre y lo sigue haciendo».

«Lo llevo con total normalidad. Él sigue las mismas normas que en el club. La nutricionista marca las pautas. Está tranquilo. Nunca había vivido una situación así, pero se lleva con total normalidad», comentó sobre Lamine Yamal y el Ramadán.

«Pablo Amo y yo somos mucho más que amigos. Somos felices que él esté feliz. Ahora sólo pienso que tenemos mejor cuerpo técnico que entonces. Juanjo ha hecho de todo y lo que hace ahora lo hace con mucho talento, al igual que Alberto. Estamos cubiertos. Sólo necesitábamos aportar experiencia de gente. Y sobre el tema de dirección deportivo, todo el que venga a sumar, me parece bien. Cuando llegue, que va a llegar, vendrá a sumar», comentó sobre los cambios en su cuerpo técnico.

De la Fuente también habló de la portería, donde tendrá que elegir: «Lo tengo claro. Han venido tres grandes porteros y podrían venir otros. No tengo preocupación por la portería. Cualquiera de los tres es máxima efectividad». Además, dejó claro que «Le Normad está perfectamente» y comentó que Ferran Torres tiene una molestia. «No se va a correr ningún riesgo y esperamos contar con él el domingo», añadió.

«Pedri está en el mejor momento de su carrera. Esperamos que siga mejorando, tiene mucho margen. Es muy importante porque es muy versátil. Tenemos muchas opciones y mañana fuera del equipo se quedarán jugadores que son top mundiales», comentó.

El seleccionador también habló de Lamine Yamal: «Lamine tiene condiciones para ser un futbolista diferente. Calidad, desparpajo, valentía…pero también lo recuerdo siempre. Pero tiene 17 años, está en proceso de formación. Pasará momentos difíciles y hay que ayudarle, no lo contrario. Pero pongamos todo de nuestra parte para que no le sea difícil. Si Dios quiere, veremos un futbolista de leyenda, de los que marcan épocas».

«Pedri y Olmo son totalmente diferentes. Cada uno aporta sus condiciones. Pedri más el control del inicio de juego y Dani la fase final. Son muy complementarios», finalizó.