Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo por televisión el Holanda - España de la UEFA Nations League La selección española se enfrentará a Holanda este jueves en la Liga de las Naciones y también jugarán el próximo domingo Este Holanda - España corresponde a la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League

La selección española de Luis de la Fuente viaja a Holanda para enfrentarse al combinado Oranje en el partido que corresponde a la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League. España espera poder conseguir un buen resultado en Róterdam para poder afrontar la vuelta del próximo domingo en Mestalla de la mejor manera posible y así clasificarse para la apasionante Final Four donde quieren defender el título. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este choque de la Liga de las Naciones.

A qué hora juega España: horario del partido contra Holanda en la UEFA Nations League

La selección española de fútbol visita el Feyenoord Stadium, conocido también como De Kuip, para enfrentarse a Holanda en el partido que corresponde a los cuartos de final de la UEFA Nations League. Los pupilos de Luis de la Fuente defienden el título y para ello buscarán revalidar el campeonato de la Liga de las Naciones, pero saben que no será nada sencillo. España terminó primera en el grupo A4 habiendo logrado cinco victorias y un empate, mientras que la Oranje acabó segunda en el cuadro A3, justo por detrás de Alemania. Ahora estos dos combinados se ven las caras en una eliminatoria de ida y vuelta, ya que Mestalla acogerá el choque decisivo el próximo domingo para saber cuál de las dos avanza hasta la Final Four de este torneo. El espectáculo estará asegurado en este cruce y es imposible no acordarse de la final del Mundial de Sudáfrica que ganó el combinado español gracias al solitario tanto de Andrés Iniesta.

La UEFA ha programado este Holanda – España que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Nations League para este jueves 20 de marzo. El horario escogido por el organismo que rige el fútbol europeo y que organiza la Liga de las Naciones fue el de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con normalidad en la previa para que el choque arranque puntualmente en Feyenoord Stadium.

Dónde ver a España contra Holanda gratis y en qué canal de televisión

Estos cuartos de final de la UEFA Nations League van a ser apasionantes, ya que tenemos unos duelos con selecciones importantes. Además de este cruce entre Holanda y España también encontraríamos un Croacia – Francia, un Italia – Alemania y un Dinamarca – Portugal. Todos estos combinados pelearán por sacar el billete para la Final Four de la Liga de las Naciones.

El medio de comunicación que se hizo con los derechos para retransmitir los diferentes partidos de la UEFA Nations League en nuestro país fue el ente público RTVE. Este Holanda – España de ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones se podrá ver por televisión en directo a través de La1, por lo que este choque de los hombres de Luis de la Fuente se podrá ver gratis en abierto.

Por otro lado, todos los aficionados del combinado español y amantes del fútbol europeo en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de RTVE Play este Holanda – España de la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso habitual como pueden ser teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web mediante un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo de ida de las semifinales de la UEFA Nations Legue. Desde una hora y media antes narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Holanda – España de la Liga de las Naciones. Una vez acabe el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en tierras holandesas.

Árbitro y estadio del partido Holanda – España

El Feyenoord Stadium, conocido normalmente como De Kuip, ubicado en la ciudad de Róterdam, será el escenario donde se dispute este Holanda – España correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Nations League. Este campo fue inaugurado en 1937, por lo que hablamos de un recinto histórico del fútbol europeo. Tiene un aforo para algo más de 51.000 espectadores y se espera que este jueves haya un ambientazo para este choque de la Liga de las Naciones.

En De Kuip se han disputado encuentros de la Eurocopa de 2000. Por ejemplo, España perdió allí frente a Noruega por 0-1, pero allí también se disputó la final en la que Francia se impuso a Italia. También se proclamaron campeones de la Champions League allí el Ajax y el Aston Villa en 1972 y 1982 respectivamente. Además, los mejores artistas y grupos del panorama internacional han actuado allí, como Michael Jackson, Prince, The Rolling Stones, Bon Jovi, David Bowie, Bruce Springsteen o U2, entre otros muchos.

La UEFA ha designado al árbitro sueco Glenn Nyberg para que imparta justicia en este vibrante Holanda – España de la ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. El alemán Christian Dingert estará controlando el VAR revisando cualquier acción polémica que se produzca para avisar a su compañero si es necesario para que vaya a mirarla al monitor que estará instalado en la banda del Feyenoord Stadium.