Casadó se pierde lo que resta de temporada e Iñigo Martínez sufre problemas en una rodilla

El Barcelona ha confirmado las lesiones de Marc Casadó y de Iñigo Martínez, que les impide acudir a la llamada de Luis de la Fuente para este parón de marzo. Se perderán los dos encuentros de España contra Holanda en los cuartos de final de la Liga de Naciones por sendos problemas en sus rodillas derechas. Los dos terminaron tocados el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Aunque la lesión del mediocentro es de gravedad, puesto que sufre rotura en el ligamento externo que le tendrá de baja lo que resta de temporada. En el caso del central, tiene una parameniscitis interna.

La lesión de Casadó es de gravedad y el futbolista, que había sido convocado por primera vez con España, se perderá lo que resta de curso y no podrá asistir tampoco a una eventual llamada en el parón internacional de junio, cuando se disputaría la Final Four de la Liga de Naciones, si España elimina a Holanda. La lesión en el ligamento externo supone además un duro contratiempo para Flick, que ya perdió al comienzo del curso a Bernal –que empezó como titular indiscutible– por una lesión en el cruzado.

En el caso de Iñigo, sus problemas se remiten a unos tejidos que cubren el menisco. El defensa había sido llamado tras más de dos años de ausencia. Desde que renunció a ir con España al Mundial de Qatar en noviembre del 2022 por una cuestión física y de salud mental, no había vuelto a ser convocado hasta ahora. Una inflamación en la zona del menisco de su rodilla le impide ahora acudir a la cita.

Tanto Iñigo como Casadó terminaron el intenso partido en el Metropolitano tocados de su rodilla derecha. Los dos jugadores regresaron a Barcelona y no se quedan en Madrid, donde tendrían que estar ya desde este lunes en Las Rozas. Tras pasar las pruebas pertinentes, se ha descartado que puedan viajar a la capital para concentrarse en Las Rozas.

Iñigo Martínez jugó los más de 98 minutos que duró el partido completos y celebró sobre el césped con su equipo la tremenda victoria que logró el Barcelona contra el Atlético de Madrid. Casadó fue retirado en el minuto 67 de partido por Eric García, pero tampoco se retiró con gestos de dolor.

Eran hasta 15 los jugadores que manda el Barcelona a este parón de selecciones. Siete de ellos iban con la selección española, otros tres a la sub-21. En este caso, Iñigo, que volvía después de un tiempo, y Casadó, que se está ganando un sitio, se ausentarán de una convocatoria en la que no está Gavi.

Lamine Yamal se va directo con España

Lamine Yamal, extremo del Barcelona y autor del 2-3 contra el Atlético de Madrid (2-4), «tenía claro» que si marcaba «iba a ser en partidos importantes» como el de este domingo, según declaró el futbolista, que consideró el triunfo como «un golpe sobre la mesa» al ser «líderes» con «un encuentro menos».

«Al final, era un partido muy importante. Ganar al Atleti hoy es un golpe sobre la mesa. Nos poníamos líderes con un partido menos. Muy contentos», expresó a DAZN, donde desveló que estaban «en el vestuario todos juntos» celebrando la victoria y «disfrutando».

Suyo fue el 2-3 que marcó la diferencia. «Tenía claro que si marcaba iba a ser en partidos importantes. El equipo me ha necesitado hoy, he marcado el 2-3 y ha sido un gol importante. Desde que el balón estaba en el otro lado ya estaba viendo que Gallagher se estaba alejando de mí, he chutado y por suerte ha entrado» declaró.

«Al final, de la rabia e importancia que no estábamos cómodos, hemos sacado nuestra mejor cara. El gol de Lewandowski ha sido muy importante, el de Ferran también, que ha sido el empate, y el gol mío y el cuarto de Ferri han salido solos», añadió.