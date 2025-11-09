65-71. Victoria de prestigio del Fibwi Palma en Gipuzkoa

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha sumado una sufrida y trabajada victoria en el Amenabar Arena ante el Inveready Gipuzkoa Basket por 65-71. El partido arrancaba con los dos equipos trabajando intensamente en defensa y con un puntaje bajo (4-3 en los primeros tres minutos) y con los dos equipos buscando desnivelar la balanza. Lo hacía Jon Ander Aramburu con un triple liberado para poner el 7-8. Se adelantaban los gipuzkoanos desde el tiro libre situando el marcador en 14-10 pero Loïc Menuge sacaba el rifle para poner el 14-13 en el marcador pero de nuevo los de Sergio García ponían distrancia en el marcador desde el tiro libre para dejar el duelo en 18-13. Los locales cerraban el cuarto con 24-13 tras un primer parcial en el que el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma vio como su rival iba hasta en 18 ocasiones al tiro libre.

Se entonaba el Fibwi Mallorca que comenzaba el segundo cuarto poniendo el partido en 25-22 obligando al Inverready Gizpukoa Basket. Seguía mejorando el equipo de Pablo Cano que se ponía con 27-26 tras un notable trabajo en defensa. La mejora palmesana era notable y el equipo lograba voltear la situación para ponerse con 32-38 en el marcador cerrándose el cuarto con 37-38 tras una reacción de los locales.

En el tercer cuarto los dos equipos seguían jugando de manera intensa con los locales aprovechando la fortaleza de Tanor Ngom bajo el aro para dejar el duelo en empate 44. Un triple de Lucas Capalbo ponía el duelo en 50-53 tras unos minutos de intercambio de golpes. El cuarto se cerraba con 55-53 para los locales.

Los últimos diez minutos se iniciaban con dos tiros libres de Bracey y un tiro libre anotado de los locales para poner el 56-55 en el marcador. Ambos conjuntos seguían intercambiando canastas y se iban al tiro libre dejando el duelo en empate a sesenta a falta de cinco minutos para el final. Aparecía entonces la figura de Lucas Capalbo que se erigía en protagonista con algunas acciones de mérito junto al gran trabajo defensivo del resto del equipo para cerrar el encuentro con 65-71 sumando la tercera victoria de la temporada

Gipuzkoa Basket: Nacho Arroyo (5), Lance Terry (8), Hanzlik (7), Ansorregui (9). Nicolau (0). También jugaron Tanor Ngom (20), Zubizarreta (7), Gaizka Maiza (2), Korsantia (5), Ignacio Rosa (2).

Fibwi Palma: Lucas Capalbo (20), Lysander Bracey (8), Osvaldas Matulionis (3), Jon Ander Aramburu (10), Pedro Bombino (12). También jugaron Brian Vázquez (14), Laron Smith (1), Loïc Menuge (3), Jorge Martínez (0).

Parciales: 24-13,13-25,18-15,10-18

Árbitros: Rial Barreiro, Baena Criado, Chacón Blázquez.

Incidencias: 2315 espectadores en el Amenabar Arena.