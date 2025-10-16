Trump revela que dará luz verde a Israel para volver a bombardear Gaza si Hamás no cumple

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva militar en la Franja de Gaza en caso de que el Hamás incumpla su parte del acuerdo de alto el fuego, que incluye la premisa básica de la entrega de 48 rehenes.

El inquilino de la Casa Blanca ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN que las tropas israelíes podrían retomar sus acciones militares en el enclave palestino «tan pronto como abra la boca».

Tras ello, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado la Ejército preparar un «plan integral» para «derrotar» a Hamás en caso de que «se niegue a implementar el plan de Trump y sea necesario reanudar los combates», según ha recogido el diario ‘The Times of Israel’.