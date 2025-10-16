Carlos Alcaraz-Taylor Fritz en directo online: sigue el partido de semifinales del Six Kings Slam 2025 en vivo hoy
Te contamos minuto a minuto todo lo que suceda en la semifinal del Six Kings Slam entre Alcaraz y Fritz
Carlos Alcaraz – Taylor Fritz: a qué hora es hoy el partido y dónde ver en directo
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Carlos Alcaraz-Taylor Fritz! Ambos tenistas se enfrentan este jueves 16 de octubre en la semifinal del Six Kings Slam. El partido está programado en el primer turno del día, por lo que arrancará sobre las 18:30 horas en España. Ambos tenistas se verán las caras por cuarta vez en lo que va de 2025.
Fritz viene de superar, de nuevo, a Alexander Zverev en cuartos de final para citarse con el número uno del mundo en la antesala de la final. Alcaraz y Fritz se han enfrentado un total de cinco veces, tres de ellas en el último mes, con un balance favorable al murciano por 4-1. Su única derrota fue en la Laver Cup de este año, donde el norteamericano se impuso por 6-3 y 6-2. Luego, Carlitos se tomó la revancha en la final de Tokio al ganar por doble 6-4.
Dos semanas después de aquel duelo, Fritz y Alcaraz se vuelven a ver las caras. El premio es una final en Arabia Saudí contra el ganador del Novak Djokovic-Jannik Sinner, que disputarán la otra semifinal al acabar el encuentro entre el español y el estadounidense. El italiano defiende el trono logrado el año pasado tras vencer a Alcaraz en una apretada final que se decidió en tres sets.
A punto de comenzar el Alcaraz-Fritz
El Six Kings Slam 2025 abre sus semifinales con el partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz. Todo, por una plaza en la final del sábado, en la que se enfrentarán al ganador del Djokovic-Sinner.
Dónde ver el partido de Alcaraz hoy
El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en el torneo que se está jugando en Arabia Saudí fue Netflix. Este Carlos Alcaraz – Taylor Fritz que corresponde a las semifinales del Six Kings Slam se podrá ver en directo por televisión a través de la citada plataforma.
A qué hora juega Alcaraz hoy
Fritz y Alcaraz se verán las caras en un partido que se celebrará en el ANB Arena de Riad, a las 18:00 horas peninsulares –hora menos en Canarias– y que se podrá seguir en directo.
Alcaraz vs Fritz, un duelo habitual
Alcaraz y Fritz se verán las caras por tercera vez en un mes, la cuarta en 2025. El balance este año es favorable al español por 2-1 (4-1 en el global). El español viene de ganarle la final en Tokio hace apenas unas semanas y el norteamericano le venció en la Laver Cup. Ahora, el número uno del mundo se vuelve a enfrentar al cuatro por un puesto en la final del Six Kings Slam.
Temas:
- Carlos Alcaraz
- Directo
¡Salta Carlos Alcaraz a pista!
Ya están Alcaraz y Fritz sobre la pista del ANB Arena de Riad. A punto de comenzar la semifinal del Six Kings Slam 2025.