Carlos Alcaraz-Taylor Fritz en directo online: sigue el partido de semifinales del Six Kings Slam 2025 en vivo hoy

¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Carlos Alcaraz-Taylor Fritz! Ambos tenistas se enfrentan este jueves 16 de octubre en la semifinal del Six Kings Slam. El partido está programado en el primer turno del día, por lo que arrancará sobre las 18:30 horas en España. Ambos tenistas se verán las caras por cuarta vez en lo que va de 2025.

Fritz viene de superar, de nuevo, a Alexander Zverev en cuartos de final para citarse con el número uno del mundo en la antesala de la final. Alcaraz y Fritz se han enfrentado un total de cinco veces, tres de ellas en el último mes, con un balance favorable al murciano por 4-1. Su única derrota fue en la Laver Cup de este año, donde el norteamericano se impuso por 6-3 y 6-2. Luego, Carlitos se tomó la revancha en la final de Tokio al ganar por doble 6-4.

Dos semanas después de aquel duelo, Fritz y Alcaraz se vuelven a ver las caras. El premio es una final en Arabia Saudí contra el ganador del Novak Djokovic-Jannik Sinner, que disputarán la otra semifinal al acabar el encuentro entre el español y el estadounidense. El italiano defiende el trono logrado el año pasado tras vencer a Alcaraz en una apretada final que se decidió en tres sets.