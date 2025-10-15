Carlos Alcaraz – Taylor Fritz: cuándo es el partido y dónde ver en directo por TV online el Six Kings Slam

Carlos Alcaraz se enfrenta a Taylor Fritz este jueves en semifinales del Six Kings Slam, que se celebra en Riad, capital de Arabia Saudí. El murciano, clasificado directamente para esta ronda, en la que es la segunda edición del torneo de exhibición, se mide al número 4 del ranking ATP. Lo hará en un choque que se disputará en el ANB Arena, después de que el estadounidense haya superado en la primera ronda al alemán Alexander Zverev.

A qué hora juega el próximo partido Alcaraz vs Fritz en el Six Kings Slam

Carlos Alcaraz empieza su andadura en el Six Kings Slam 2025, tras perderse el Masters 1000 de Shanghái, donde renunció a estar por lesión. La última aparición del jugador español fue en Tokio, donde se llevó el triunfo y asentó su primera posición al frente del ranking ATP.

Ahora, Alcaraz se mide al norteamericano Taylor Fritz, número 4 del mundo y al que precisamente ganó en su último partido. En esa final celebrada en Tokio, el del Palmar se impuso por un doble 6-4 para certificar un nuevo título y consolidarse como número 1 del mundo. Entonces, lo hizo mermado físicamente por la torcedura de tobillo.

Horario del partido de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam

Carlos Alcaraz llega a este Six Kings Slam como uno de los cabezas de serie del torneo. De hecho, no fue uno de los cuatro jugadores que tuvo que pasar por la primera ronda. Tanto él como Djokovic accedieron directamente a las semifinales, esperando un rival procedente de la primera ronda, una especie de cuartos de final aunque sólo con dos partidos. Allí, Jannik Sinner se medía a Stefanos Tsitsipas en busca de una cita en semis contra el serbio, mientras que Alcaraz esperaba al rival proveniente del duelo entre Fritz y Zverev.

Finalmente, fue el estadounidense el que se impuso, por lo que los dos reeditarán la final del ATP 500 de Tokio, en la que Alcaraz se impuso a Fritz. Los dos se verán las caras en un partido que se celebrará en el ANB Arena de Riad, a las 14:00 horas peninsulares –hora menos en Canarias– y que se podrá seguir en directo.

Dónde ver el torneo de Carlos Alcaraz por TV y online en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva los diferentes partidos que se disputen en el torneo que se está jugando en Arabia Saudí fue Netflix. Este Carlos Alcaraz – Taylor Fritz que corresponde a las semifinales del Six Kings Slam se podrá ver en directo por televisión a través de la citada plataforma. Los dos primeros encuentros se pudieron ver este miércoles, mientras que el jueves y el sábado se podrán seguir las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

Dónde escuchar por radio el partido Carlos Alcaraz – Fritz del Six Kings Slam 2025

Todos los aficionados a este deporte que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Carlos Alcaraz – Fritz de semifinales del Six Kings Slam, podrán hacerlo por la radio, puesto que las emisoras habituales como son Radio Marca, Cope, SER, RNE u Onda Cero podrán conectar con todo lo que suceda en Riad durante el partido del Six Kings Slam.