El diputado de Más Madrid que simuló disparar a Ayuso, expulsado de la Asamblea

Pablo Padilla, el diputado de Más Madrid que simuló, en mayo de 2024, disparar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido expulsado este jueves del pleno de la Asamblea madrileña debido a sus constantes interrupciones en la Cámara, tras una petición del diputado del PP, Carlos Díaz-Pache. Después de llamarle al orden en varias ocasiones, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha obligado a Padilla a abandonar el hemiciclo.

Díaz-Pache, portavoz del Partido Popular, ha pedido la palabra en el pleno este jueves para contestar a Jimena González, la diputada de Más Madrid que se enroló en la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, ante lo que ha considerado una falta de respeto. El presidente de la Asamblea ha concedido un minuto de respuesta a Díaz-Pache, a lo que la bancada liderada por Manuela Bergerot ha replicado con indignación y protestas a viva voz.

Padilla ha sido el que ha protestado de forma más airada, hasta el punto de seguir interrumpiendo fuera de micrófono cuando el resto del grupo ya estaba en silencio. Por ello, Enrique Ossorio le ha llamado al orden hasta en dos ocasiones, lo que no ha silenciado al diputado de Más Madrid.

«Señor Padilla, por favor, silencio, Señor Padilla le llamo al orden por primera vez, le llamo por segunda vez», había avisado Ossorio, antes de intentar pasar a una pregunta parlamentaria a la que correspondía contestar a la consejera de Familia y formulada por Ignacio Arias Moreno, de Vox.

«Le expulso», ha indicado el presidente a Padilla, al que ha explicado que «el artículo 138 del reglamento permite que cuando un diputado comete una falta grave de cortesía y disciplina, y por ese motivo se causa desorden, puede ser expulsado inmediatamente sin necesidad de ser llamado al orden por cuarta vez».

«Y es que no puede ser, señor Padilla, no puede ser la actitud que usted tiene. Le he llamado al orden dos veces y ha seguido», ha finalizado Enrique Ossorio, levantando los aplausos procedentes de la bancada del Partido Popular, tras la expulsión a un diputado que no es la primera vez que genera revuelo en la Asamblea.

El ‘disparo’ de Padilla a Ayuso

Pablo Padilla se ha convertido en protagonista del pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, pero fue el 23 de mayo de 2024, también en el hemiciclo, cuando dejó un gesto que le costaría 18 días de sueldo. El diputado de Más Madrid, en aquella sesión de control, hizo gestos con las manos simulando disparos durante una intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Pablo Padilla simula disparar a Isabel Díaz Ayuso.

El vídeo, al que tuvo acceso OKDIARIO, demostraría que Padilla hizo gestos exagerados imitando a una pistola, lo que le ocasionó el ejemplar castigo. Más Madrid defendió que el gesto respondía a una reacción emocional contra las palabras de Ayuso en la tragedia de Israel. El protagonista, por su parte, argumentó que quería representar «lo que hacen los francotiradores del Estado de Israel asesinando a la población palestina».