El PP al diputado de Compromís que viajó en la flotilla propalestina; «¡Qué gordito vienes de Auschtwitz!»

El Pleno que este miércoles se desarrolla en las Cortes Valencianas ha tenido un inicio inesperado. El diputado del PP, Manuel Pérez Fenoll, se ha dirigido desde su escaño al que ocupa el diputado de Compromís, Juan Bordera. Este último, integrante de la flotilla de Gaza. Pérez Fenoll le ha manifestado a Bordera: «¡Qué gordito has vuelto de Auschwitz!», en clara referencia a la participación de Juan Bordera en la citada flotilla de Gaza, pero también a un comentario efectuado por el propio Bordera este 7 de octubre. Los hechos han originado un primer rifirrafe de gritos, cuando ni siquiera había arrancado la sesión, con una parte del hemiciclo que no entendía la mención a Auschwitz, cuando había partido en su día del propio Juan Bordera.

La mención a Auschtwitz del diputado del PP tiene su origen en un hecho sucedido este 7 de octubre, tal como publicó ese día OKDIARIO. Juan Bordera equiparó entonces las condiciones en las que estuvieron los miembros de la flota de Gaza con las que sufrieron los prisioneros de Auschwitz, el complejo de campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, en el que murieron más de un millón de personas, en su mayoría judíos. Y es a esa mención a Auschwitz es la le recriminaba con su comentario a Juan Bordera el diputado del PP.

Los hechos se han producido cuando la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera portavoz, Susana Camarero, se encontraba ya en la tribuna de oradores dispuesta a iniciar su intervención en defensa de una proposición de ley, con la que además, se iniciaba la sesión. Y el murmullo que se ha producido ha sido de tal magnitud que ha retrasado el inicio de esa sesión.

El diputado aludido, Juan Bordera, se embarcó en la flotilla de Gaza de motu propio. Si bien lo hizo sin renunciar a su sueldo como diputado en las Cortes Valencianas a pesar del tiempo que debía pasar alejado de la Cámara para la que fue elegido.

El diputado de Compromís, que según consta en su currículum en las Cortes Valencianas es diplomado en guión, producción y dirección cinematográfica y periodista freelance, se dio a conocer para el gran público tras la DANA. Entonces, recorrió diversos espacios informativos y programas, donde era anunciado bien como experto bien como periodista climático.