Por su parte, la ministra de Sanidad Mónica García ha denunciado las «vejaciones y humillaciones» que supuestamente han sufrido los integrantes de la flotilla, por las que pide que Israel rinda cuentas: «Estamos ahora en un momento en el que se ha declarado o se va a declarar la paz, pero tiene que ser una paz condicionada a que los genocidas rindan cuentas».

En cuanto a Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha sacado pecho por el que considera un «triunfo» de las flotillas, el de «seguir denunciando el genocidio».

Los cuatro españoles, que viajaban en los veleros de Thousand Madleens y el Conscience, aseguran haber «sufrido condiciones esperpénticas en cárceles sionistas».

También los miembros de la primera flotilla denunciaron, incluso, «torturas» por parte de las autoridades israelíes, aunque no hay constancia de que así haya sido y ninguno presentaba signos de violencia ni heridas. Es más, algunas de sus críticas respecto al trato recibido en Israel durante su detención apuntan que «bajaron el aire acondicionado», que los asientos eran «duros» o que el «agua potable» de la habitación en la que los encerraron era «deficiente». Uno de ellos, un diputado de Compromís, llegó a comparar la situación con las condiciones de los prisioneros de Auschwitz.

En lo que al acuerdo de paz se refiere, Pedro Sánchez asistirá a la firma el próximo lunes en Sharm el-Sheij (Egipto). En el acto participarán también EEUU -artífice del pacto-, los principales países árabes y algunos europeos. Según indica el Ejecutivo, ha sido su homólogo egipcio, en calidad de anfitrión, el que ha invitado a Sánchez.

El líder socialista se encontrará en Sharm el-Sheij con Donald Trump, que confirmó hace dos días su asistencia, después de que el magnate haya cargado contra el Ejecutivo español al decir que «España debería ser expulsada de la OTAN». El presidente de Estados Unidos ha sido quien ha impulsado el acuerdo de paz con Israel que Hamás firmó el pasado jueves. Éste establece una primera fase que aborda la liberación de rehenes, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y la retirada parcial de tropas israelíes del enclave palestino.