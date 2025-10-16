La Policía cree que la asesina en serie de ancianas, Remedios Sánchez, acabó con la vida de su última víctima para robarle 400 euros en metálico. Los investigadores han averiguado que en casa de la mujer donde se cometió el crimen, falta esa cantidad de dinero. La Reme, mientras tanto, se mostró impasible cuando la Policía acudió a detenerla a prisión donde cumple condena como asesina de tres ancianas desde hace 20 años.

Las cámaras la captaron saliendo del portal de la víctima, Carmiña de 91 años, el día 3 de octubre en que la Reme estaba disfrutando de un permiso penitenciario por buena conducta. Remedios Sánchez fue condenada a 144 años de cárcel en el año 2008 y su última dirección postal es en la cárcel de Teixeiro, donde trabaja en la lavandería y está totalmente adaptada a la vida en prisión.

El día de los hechos, la asesina en serie de ancianas disfrutaba de cuatro días de permiso y su salida de la cárcel estaba planificada para el próximo 2031. Ahora, sigue con su vida en la cárcel tras negarse a hablar con la Policía y espera que en breve la juez del caso la llame a declarar. La asesina en serie de ancianas está acusada de nuevo de asesinato y allanamiento de morada. La investigación, bajo secreto de sumario, la dirige el Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña.

Una investigación contrarreloj

El crimen de la anciana de La Coruña fue catalogado como accidental en un primer momento, ya que se creía que había sufrido una caída en la bañera de su casa. Sin embargo la Policía Nacional revisó las cámaras de seguridad y encontró la imagen de la sospechosa saliendo del portal de la víctima, también las huellas de la Reme en el domicilio de la víctima.

Tras reunir estas evidencias, el Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña ordenó detener el velatorio de la víctima y practicar una autopsia a la anciana que descubrió golpes y signos de asfixia en el cadáver de la víctima. Horas después la Reme era detenida dentro de la cárcel de Teixeiro.

Asesina en serie de ancianas

Remedios Sánchez fue condenada a 144 años en julio del 2008 por el asesinato de tres ancianas y la tentativa de homicidio de otras cinco para robarles durante el verano de 2006 en Barcelona y Mataró.

La asesina siempre utilizaba el mismo modus operandi: llamaba a la puerta de las víctimas ofreciendo servicios de limpieza o de compañía, una vez dentro las golpeaba y estrangulaba con extrema violencia. La autopsia de su presunta y última víctima ha descubierto que Carmiña murió golpeada y estrangulada en su domicilio de La Coruña.