La mayor asesina en serie de ancianas de España ha vuelto a las andadas, esa es la hipótesis de los investigadores que han detenido a Remedios Sánchez, alias la mataviejas, en la prisión de Teixeiro (La Coruña). La asesina está acusada de matar a otra anciana de 91 años el pasado 3 de octubre durante un permiso penitenciario. La asesina cumple una condena de 144 años de cárcel desde el año 2008 por matar a tres ancianas e intentarlo con otras cinco.

Remedios Sánchez, de 68 años, disfrutaba de un permiso ordinario de varios días por buena conducta concedido tras lustros entre rejas. La asesina en serie de ancianas había sido condenada a 144 años de cárcel pero la ley establece un límite máximo de cumplimiento de 25 a 30 años de condena y ya disfrutaba de permisos.

Ha sido, presuntamente, durante uno de esos permisos cuando el pasado día 3 de octubre, la asesina en serie se cobró su cuarta víctima. Una anciana de 91 años que fue asesinada en su domicilio de La Coruña.

Detenida el 8 de octubre en la cárcel

La Policía Nacional detuvo a Remedios Sánchez, tres días después del crimen, dentro de la prisión de Teixeiro, adonde regresó tras el permiso durante el que supuestamente cometió el crimen. Remedios ya había disfrutado de varios permisos por «buena conducta» en los últimos meses tras los informes favorables de los psicólogos penitenciarios.

La asesina en serie de ancianas está acusada de nuevo de asesinato y allanamiento de morada y la investigación, bajo secreto de sumario, la dirige el Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña.

Una investigación contrarreloj

El crimen de la anciana de La Coruña fue catalogado como accidental en un primer momento, ya que se creía que había sufrido una caída en la bañera de su casa. Sin embargo la Policía Nacional revisó las cámaras de seguridad y encontró huellas de la sospechosa en el domicilio de la víctima.

Tras reunir estas evidencias, el Juzgado de Instrucción número 6 de La Coruña ordenó detener el velatorio y practicar una autopsia a la anciana que descubrió golpes y signos de asfixia en el cadáver de la víctima.

Asesina en serie de ancianas

Remedios Sánchez fue condenada a 144 años en julio del 2008 por el asesinato de tres ancianas y la tentativa de homicidio de otras cinco para robarles. La asesina siempre utilizaba el mismo modus operandi: llamaba a la puerta de las víctimas ofreciendo servicios de limpieza o de compañía, una vez dentro las golpeaba y estrangulaba con extrema violencia.