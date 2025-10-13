Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre de 30 años por matar a puñaladas a un sintecho de 45 años durante una violenta reyerta entre ambos en Santa Coloma de Gramanet. Los Mossos y la Policía Local atraparon al agresor cuando intentaba huir a la carrera del lugar del crimen.

El detenido por matar al sintecho es un vecino de Santa Coloma que fue arrestado en plena calle y cerca del lugar del asesinato. Fuentes del caso confirman que el agresor sufre problemas de índole psiquiátrica.

El suceso tuvo lugar pasada la 1:00 de la madrugada en la Plaza Monserrat Roig de la localidad catalana. A esa hora, los serenos municipales alertaron a la Policía de una agresión con arma blanca.

Detenido tras una persecución

Los agentes se encontraron al llegar con la víctima agonizante y vieron como otro hombre escapaba a la carrera del lugar. Los policías lograron detener al acusado de matar al sintecho después de una breve persecución.

A la vez, los policías desplazados al lugar del suceso intentaron reanimar sin éxito a la víctima que falleció antes de la llegada de los servicios de emergencias que despacharon de inmediato tres ambulancias para atender al hombre apuñalado.

La División de Investigación Criminal ( DIC ) de la Región Policial Metropolitana Norte de los Mossos d’Esquadra se encarga de averiguar las circunstancias en las que ha tenido lugar la agresión mortal, así como el motivo por el que el detenido quería matar a la víctima. Una vez elaborado el atestado, el detenido pasará a disposición judicial acusado de homicidio.