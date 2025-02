El infierno de los vecinos de Santa Coloma por un tunecino: «Mea en la calle, insulta y es agresivo»

Los vecinos del barrio El Fondo en el municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramenet están viviendo un auténtico infierno desde hace dos años por culpa de un inmigrante ilegal que campa a sus anchas por las calles haciendo hogueras, robando en los supermercados y orinando en las aceras. «Da golpes de madrugada en las persianas de las casas y en los coches», ha denunciado un residente quien ha especificado que los problemas se producen concretamente en la calle Dalmau.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con varios vecinos de este barrio los cuales han explicado que este ilegal hace hogueras en la calle con el riesgo que conlleva para los edificios y los coches y que duerme en mitad de la acera. «Le he tenido que saltar varias veces porque duerme en mitad de la calle. Llena todo de orín y si le dices algo se pone agresivo y se encara. Los niños y las mujeres mayores tienen mucho miedo», ha dicho uno de los afectados.

Los residentes también han denunciado que este inmigrante tunecino se masturba en la calle sin ningún pudor y que en una ocasión llegó a increpar a una niña de 11 años que salía del portal de su casa. «Está todo el día meando cada media hora y se pone a pegar patadas a los containers. Claro, llegan las mujeres mayores a la Iglesia para hacer yoga, baile y estas cosas y se saca la polla y las increpa», ha lamentado un vecino desesperado por la situación incívica que se vive en el barrio barcelonés.

Roba, bebe y se droga

Los vecinos de Santa Coloma consultados por este medio han señalado que este inmigrante ilegal tiene problemas psiquiátricos y que el consulado de Túnez se ha desentendido de él porque no tiene pasaporte, un problema, dicen, que tiene que resolver las autoridades públicas. «Tiene problemas psiquiátricos pero no por ello lo tenemos que sufrir los vecinos. El Ayuntamiento dice que lo ha puesto en conocimiento de la fiscalía y son ellos los que tienen que actuar», han explicado.

«No está bien de la cabeza», ha confesado un residente quien ha revelado que el inmigrante tunecino bebe y roba cerveza en un supermercado cercano. «También se droga, alguien le proporciona la droga», ha dicho.

«Túnez no le quiere porque no tiene pasaporte. Se habló con el consulado y no lo quieren porque no tiene pasaporte. Y claro, el único que lo puede inhabilitar es un juez. Hasta que un juez no lo haga, nada. Y la Fiscalía no es que esté mucho por la labor, la verdad», ha criticado otro vecino quien ha dicho que este ilegal no para de insultar a los españoles que le increpan por sus actos y que cuando lo hace se saca el pene y lo muestra.

Ante todo esto, los vecinos del barrio El Fondo de Santa Coloma han tomado la decisión de recoger firmas para que trasladen a esta persona a otro lugar. La situación, argumentan, es insostenible y está causando conflictos entre la población magrebí de la zona, que le protege, y los vecinos españoles. El hartazgo es tal que los vecinos han llegado a manifestarse cacerola en mano para reclamar mayor seguridad en las calles, una protesta que no gustó a las autoridades locales. «Hicimos una cacerolada y vinieron varios furgones de Mossos y policía local para sancionar al organizador. No vienen cuando hay problemas de seguridad pero cuando protestamos sí», han denunciado a este medio.

A esta concentración acudieron también representantes de Vox quienes han apoyado la denuncia vecinal en contra de los actos perpetrados por este inmigrante ilegal. «Por eso hay que controlar la inmigración porque esta persona es una persona ilegal que ha venido sin papeles y continúa sin papeles ¿Eso que causa? inseguridad y perjudicar la identidad de nuestros barrios. Recuperemos nuestros barrios seguros», ha dicho Joan Garriga, presidente de Vox Barcelona