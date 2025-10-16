El ex fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, nuevo abogado de Ábalos

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha fichado al ex fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista para que ejercite su defensa en el caso Koldo en sustitución de José Aníbal Álvarez. El nuevo letrado de Ábalos es doctor en Derecho y está especializado en terrorismo y extradiciones. Estuvo 18 años en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde intervino en el caso Faisán y el 11-M.

El Tribunal Supremo (TS) rechazó el pasado martes la renuncia de Ábalos a su anterior letrado por considerar que la misma se realizaba en fraude de ley y mantuvo su declaración del miércoles, señalando que en ella seguiría asistido por José Aníbal Álvarez. No obstante, le dio tres días para que designara un nuevo abogado, indicando que en caso de no hacerlo le sería nombrado uno de oficio.

