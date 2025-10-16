Sébastien Lecornu debuta como primer ministro enfrentándose a dos mociones de censura en Francia

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, está debutando en el cargo enfrentándose a dos mociones de censura apenas dos días después de haber presentado su nuevo Gobierno. Su proyecto, conocido como Gobierno Lecornu II, enfrenta actualmente dos procesos de destitución presentados por la oposición, en un contexto de creciente fragmentación parlamentaria y tensión social alrededor de reformas como la de las pensiones.

Lecornu fue nombrado primer ministro el 9 de septiembre de 2025, sucediendo a François Bayrou tras la caída de su gabinete por una moción de confianza. Apenas un mes después, Lecornu dimitió, dando paso a un gabinete reorganizado, el Lecornu II, que busca afianzar su autoridad en un Parlamento dividido.

Actualmente, hay dos mociones de censura formales pendientes en la Asamblea Nacional:

Promovida por La Francia Insumisa (LFI), la formación de izquierda que critica las políticas del Ejecutivo, especialmente la gestión de la economía y los derechos laborales.

Impulsada por los conservadores (Rassemblement National, RN) en coalición con otros sectores críticos del Gobierno.

El debate y la votación están programados en la Asamblea Nacional a partir de este jueves 16. Se debatirá cada moción por separado, pero el resultado final dependerá de si se alcanza la mayoría absoluta de 289 diputados necesaria para derribar al Ejecutivo.

¿Qué tiene a favor Lecornu?

El primer ministro de Francia tiene una serie de factores que juegan a su favor para enfrentarse a estas mociones:

Falta de respaldo del Partido Socialista (PS) : El PS, a pesar de ser un actor clave, ha optado por no apoyar las mociones de censura, aunque mantiene exigencias sobre concesiones en la reforma de las pensiones.

Concesiones políticas estratégicas : Para calmar tensiones, Lecornu anunció la suspensión temporal de la reforma de pensiones aprobada en 2023 y se comprometió a renunciar al uso del artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin votación parlamentaria.

: Para calmar tensiones, Lecornu anunció la suspensión temporal de la reforma de pensiones aprobada en 2023 y se comprometió a renunciar al uso del artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin votación parlamentaria. Apoyo suficiente para sobrevivir: Las estimaciones parlamentarias indican que incluso si se unieran fuerzas de izquierda y derecha, faltarían unas veinte voces para alcanzar la mayoría absoluta necesaria, lo que favorece la supervivencia del Gobierno.

A pesar de los factores a favor, Lecornu enfrenta riesgos reales: