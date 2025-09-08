Francia se encuentra al borde del precipicio de otra crisis política: el primer ministro François Bayrou somete su gobierno a una moción de confianza este lunes. La ha convocado ante la inminente votación de su criticado plan de austeridad de 44.000 millones de euros para 2026 y las movilizaciones convocadas. Los presupuestos prevén recortes en pensiones y sanidad y la supresión de dos días festivos. Toda la oposición anuncia su rechazo unánime a la moción de confianza de este lunes en Francia, lo que llevaría a la caída del Ejecutivo.

Hay convocadas protestas masivas el 10 de septiembre, mientras Macron buscará alternativas en un Parlamento muy fragmentado. Estas son todas las claves de la moción de confianza de François Bayrou este lunes en la Asamblea Nacional de Francia que pone en jaque al Gobierno. Estas son todas las claves de esa moción de confianza

Gobierno minoritario

François Bayrou, nombrado primer ministro en diciembre de 2024 por el presidente Emmanuel Macron, lidera un gobierno de coalición minoritaria (centristas y conservadores) en una Asamblea Nacional fragmentada tras las elecciones anticipadas de julio de 2024. La falta de mayoría absoluta complica la aprobación de medidas clave.

Crisis previa en 2024

Francia ya vivió una crisis política en 2024, cuando el gobierno de Michel Barnier cayó por una moción de censura, la primera exitosa desde 1962. Bayrou, su sucesor, se enfrenta ahora a un escenario similar.

Parlamento muy fragmentado

La disolución de la Asamblea Nacional en 2024 por Macron dejó un Parlamento sin mayorías claras, con tres bloques principales: la derecha de Marine Le Pen (Agrupación Nacional), la izquierda (Nuevo Frente Popular, liderado por La Francia Insumisa de Melenchon) y el centro-derecha macronista.

Plan de austeridad

Bayrou busca el respaldo parlamentario para un plan de recortes de 44.000 millones de euros en el presupuesto para 2026, anunciado el pasado 15 de julio:

Congelación de pensiones y salarios de funcionarios.

Reducción de gasto social.

Eliminación de dos días festivos (el lunes de Pascua y el 8 de mayo).

Su objetivo es reducir el déficit público del 5,8% del PIB en 2024 al 4,6% en 2026, y al 2,8% para 2029, cumpliendo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE (máximo 3%). La deuda pública, al 114-116% del PIB, es la tercera más alta de la eurozona.

Mecanismo de la moción de confianza

En la V República francesa, la moción de confianza es un procedimiento donde el primer ministro somete su gobierno al voto de la Asamblea Nacional de Francia. Se requiere una mayoría simple (más votos a favor que en contra) para superarla. Si no se logra, el gobierno debe dimitir.

Bayrou pronunciará un discurso, seguirá de un debate y la votación. Se necesitan 289 de los 577 votos para hacer caer al gobierno.

Desde 1958, se han presentado 41 mociones de confianza: ninguna ha hecho caer al gobierno convocante, pero todas contaban con mayorías parlamentarias, a diferencia del caso actual.

La oposición, en contra

Agrupación Nacional (RN): liderada por Marine Le Pen y Jordan Bardella, con el mayor número de escaños, votará en contra, considerando que el plan de Bayrou perjudica a las clases trabajadoras.

La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical): Jean-Luc Mélenchon y LFI rechazan el plan de austeridad y exigen la dimisión de Macron si Bayrou cae. Planean una moción de destitución contra Macron el 23 de septiembre.

Partido Comunista y Verdes: también votarán en contra, criticando los recortes sociales.

Partido Socialista (PS): aunque su líder, Olivier Faure, anunció un voto en contra, hay especulaciones sobre posibles negociaciones (por ejemplo, incluir ministros socialistas o retirar la eliminación de días festivos) que podrían cambiar su postura.

Apoyo limitado: Los Republicanos (LR, conservadores), como socios minoritarios del gobierno, apoyarán a Bayrou, pero no son suficientes para alcanzar la mayoría. Los centristas de Macron no tienen los votos necesarios sin aliados externos.

Escenarios posibles

Sólo hay dos escenarios posibles ante la votación de hoy en la Asamblea Nacional de Francia:

Bayrou supera la moción, lo cual es muy improbable, dado el rechazo de la oposición. Requeriría un cambio de postura de los socialistas o una abstención táctica de la Agrupación Nacional de Le Pen, lo que parece difícil.

Bayrou la pierde: en ese caso, habrá dimisión del gobierno y nombramiento de un nuevo primer ministro por parte de Macron; posiblemente un socialista como Olivier Faure para buscar una coalición más amplia. Habría un gobierno provisional hasta que se forme uno nuevo, gestionando solo asuntos cotidianos.

Presupuestos de 2026

Si el gobierno cae, el proceso presupuestario se retrasaría. Una disposición especial podría prorrogar el presupuesto de 2025 hasta 2026. Ello derivaría en un impacto económico negativo, muy probablemente. Los analistas temen un «año en blanco» sin presupuesto, aumentando la deuda y retrasando la consolidación fiscal.