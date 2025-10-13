A las puertas del fin de semana, Francia volvió a vivir un déjà vu: el líder francés, Emmanuel Macron, volvió a apuntar a Sébastien Lecornu como su primer ministro, cuatro días después de su dimisión. Así, Macron ha evitado convocar elecciones en la segunda mayor economía de Europa, mientras se encierra el cerco sobre el político. No obstante, esta maniobra de gabinete no ha convencido a los inversores: la vuelta del primer ministro más efímero de la Segunda República francesa ha vuelto a revivir las dudas sobre la disciplina fiscal en el país y los mercados han vuelto a castigar los bonos franceses. Esto quiere decir que los inversores piden mayor rentabilidad y remuneración por asumir el riesgo de impago.

La Bolsa de París moderó las caídas que se se extendieron desde que se conoció la noticia al cierre de los mercados el pasado viernes. El índice de referencia que agrupa 40 de las compañías más valiosas ya retrocedía un 1,54% en el mercado de futuros tras el nombramiento.

En el centro de la crisis fiscal está la capacidad de Francia para aprobar el presupuesto de 2026. El predecesor de Lecornu, François Bayrou, fue destituido a finales de agosto, tras no conseguir el apoyo suficiente para dar luz verde a su «austero» presupuesto, que proponía recortes masivos para reducir el déficit del 5,4% del PIB al 4,6%. En lo que se consideró un suicidio político, Bayrou solicitó una moción de confianza y perdió, lo que provocó la caída de su Gobierno. Entonces intervino Lecornu, un estrecho aliado de Macron, que dimitió el pasado lunes tras formar su gabinete. Es el séptimo primer ministro que ha caído desde que Macron ha llegado al poder.

El rating crediticio del país gala ha sido rebajada dos veces desde que llegó Lecornu. La prima de riesgo se ha convertido en la más alta de los veinte país del espacio monetario. Ulrike Kastens, economista senior para Europa para DWS, este último movimiento no promete tanta seguridad fiscal a los inversores. «Para este año, Francia parece estar en camino de tener el mayor déficit presupuestario de todos los miembros de la zona euro», explica Kastens. «Independientemente de las maniobras políticas y parlamentarias que puedan producirse en los próximos días y semanas».

El bloque centrista de Macron sólo tiene 161 escaños en la Asamblea Nacional de los 563 escaños. El bloque de la izquierda tiene 192 escaños y el bloque más hacia la derecha tiene 138 escaños, con Agrupación Nacional (RN) a la cabeza.