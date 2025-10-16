Piden cárcel y expulsión del país a un portero de discoteca por violar a una joven en Sevilla

Un portero de discoteca de 29 años se enfrenta a nueve años de cárcel y expulsión del país por violar a una joven en Sevilla en 2023. El juicio ha arrancado este jueves en la Audiencia Provincial.

Los hechos ocurrieron en enero del citado año. La víctima acudió a una conocida discoteca de la Alameda de Hércules, una de las zonas de ocio nocturno más concurridas de la capital andaluza. El acusado, que trabajaba como portero del local, aprovechó su posición de confianza para invitar a la joven y a su acompañante a tomar un chupito de fresa en una sala contigua. El portero se fue, pero regresó a los 10 minutos y llevó a la víctima por la fuerza a un cuarto pequeño donde estaban solos. Allí, pese a sus reiteradas negativas, la violó. Tras la agresión sexual, la joven buscó a su acompañante y acudió a comisaría a presentar una denuncia.

A raíz de los hechos, que le provocaron lesiones leves en la cadera, la joven sufrió ansiedad y depresión y presentó secuelas de estrés postraumático.

Además de nueve años de cárcel, la Fiscalía reclama una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de contactar con la víctima por cualquier vía durante 12 años. También pide ocho años de libertad vigilada tras la condena, 12 años de inhabilitación para trabajos con contacto directo y habitual con menores de edad y la inhabilitación especial para el sufragio pasivo mientras dure la prisión.

Asimismo, la Fiscalía solicita que el tercer grado no se conceda hasta cumplir la mitad de la pena y que, llegado ese punto, la condena pueda sustituirse por la expulsión del territorio nacional durante ocho años, dado que el acusado, de nacionalidad extranjera, carece de residencia legal en España.