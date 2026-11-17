Seis artistas vinculados a ADEMA participarán del 20 al 22 de noviembre en Roma Arte in Nuvola, una de las citas internacionales dedicadas al arte moderno y contemporáneo que se celebran en Italia. La feria, que alcanza este año su sexta edición, tendrá lugar en el Roma Convention Center – La Nuvola y contará con la presencia de Aina Parpal, Óscar González, Mar Font, Marc Rieke, Doris Obermayr y Rebeca Morey, quienes presentarán una selección de obras fruto de sus respectivas investigaciones artísticas.

La participación de ADEMA Bellas Artes sitúa sus propuestas entre los expositores oficiales de una feria que reúne a galerías nacionales e internacionales como Tornabuoni Arte, P420, M77, Richard Saltoun Gallery, Dep Art y Mucciaccia Gallery. Pintura, escultura, cerámica, fotografía e instalación conforman el abanico de disciplinas representadas por los seis artistas, cuyas obras abordan cuestiones relacionadas con la memoria, la identidad, el cuerpo, las relaciones humanas y la transformación de los materiales.

La directora del Máster en Desarrollo Profesional para la Práctica Artística Contemporánea y jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes de ADEMA, Amparo Sard, ha destacado la importancia de esta participación como oportunidad para conectar la investigación artística con el ámbito profesional.

«La investigación artística necesita espacios donde las ideas puedan confrontarse con otras miradas y donde los artistas puedan compartir sus procesos de trabajo. Participar en una feria internacional supone una oportunidad para presentar sus propuestas, conocer cómo funciona el circuito profesional del arte y establecer relaciones con otros creadores y agentes culturales», ha señalado.

Seis miradas artísticas sobre el cuerpo, la memoria y las relaciones humanas

Las obras seleccionadas para Roma reflejan la diversidad de lenguajes y planteamientos que caracterizan las investigaciones de los seis artistas. Desde la pintura hasta la instalación, sus propuestas exploran diferentes formas de interpretar la experiencia individual y colectiva.

Aina Parpal centra su investigación pictórica en los vínculos emocionales que se construyen en la vida cotidiana. Sus composiciones exploran los momentos compartidos, las relaciones de intimidad y aquellos encuentros que pueden convertirse en espacios de pertenencia y refugio emocional.

La propuesta de Óscar González establece un diálogo entre arquitectura, ruina y naturaleza. El artista trabaja sobre un saco de escombros, un soporte asociado habitualmente a los restos de la construcción, sobre el que representa mediante grabado láser la silueta de un árbol sin hojas. La intervención de las fibras del material forma parte de una investigación sobre la transformación, la ausencia y la relación entre los procesos de demolición y el entorno natural.

Mar Font, por su parte, aborda el cuerpo como un territorio cambiante a través de una pieza escultórica de carácter híbrido. Sus formas cuestionan los límites de lo reconocible y plantean interrogantes sobre la construcción de la identidad, la resistencia y las posibilidades de transformación corporal.

En el ámbito de la instalación, Marc Rieke presentará untitled CT (Contrapelo), una obra compuesta por nueve lienzos negros dispuestos en forma de retícula, sobre los que ha anudado manualmente cabello humano blanco, pelo a pelo. La rigidez de la estructura contrasta con el movimiento del cabello, que reacciona al aire y al paso de los espectadores. La pieza propone una reflexión sobre las relaciones entre individuo y colectivo, pertenencia y autonomía, así como sobre los mecanismos de percepción y la construcción de patrones visuales.

La memoria y el paso del tiempo protagonizan la investigación de Doris Obermayr, que presentará quince piezas fotográficas vinculadas a cinco de las veinte viviendas en las que ha residido a lo largo de su vida. La artista regresa a esos espacios para fotografiarlos y posteriormente interviene las imágenes sobre papel mediante un proceso de borrado progresivo. El trabajo explora la transformación de los recuerdos y las huellas que permanecen de los lugares habitados, incluso cuando sus imágenes comienzan a desaparecer.

La selección se completa con Contrapeso, de Rebeca Morey, una instalación formada por dos pequeñas piezas de cerámica conectadas mediante un sistema de poleas y cuerdas. Ambas se sostienen mutuamente y generan un equilibrio inestable en el que cada elemento depende del otro. La obra continúa su investigación sobre la construcción y deconstrucción del cuerpo, las formas orgánicas y las relaciones de tensión entre materia y espacio, al tiempo que plantea cuestiones relacionadas con la fragilidad, la dependencia y los equilibrios presentes en la sociedad.

Conectar la formación artística con el circuito profesional internacional

La presencia de los seis artistas en Roma se enmarca en la orientación del Máster en Desarrollo Profesional para la Práctica Artística Contemporánea de ADEMA, que busca vincular la investigación y la producción artística con el conocimiento de los circuitos profesionales de exhibición, la presentación pública de proyectos y las relaciones con los distintos agentes del sector cultural.

En este sentido, Amparo Sard subraya que la formación artística debe ir más allá de la creación de obras y proporcionar herramientas para contextualizarlas, comunicarlas y encontrar espacios adecuados para su difusión.

«Nuestro objetivo es que los estudiantes comprendan que la práctica artística no termina con la producción de una obra. También implica saber contextualizarla, comunicarla y encontrar los espacios adecuados para mostrarla. Estas experiencias les permiten adquirir herramientas y desarrollar una mirada más amplia sobre su propia investigación», explica.

La responsable académica considera, además, que el contacto con otros profesionales y públicos contribuye a enriquecer los procesos creativos y a comprender mejor las exigencias de una trayectoria artística. «Es fundamental que los artistas tengan oportunidades de mostrar sus investigaciones más allá de su entorno habitual», añade.

Con esta participación, ADEMA refuerza la proyección internacional de sus artistas y su apuesta por una formación conectada con los espacios de creación, exhibición e intercambio profesional.

Roma Arte in Nuvola, escaparate internacional del arte contemporáneo

Creada en 2021, Roma Arte in Nuvola se ha consolidado como una plataforma para el mercado del arte moderno y contemporáneo en la capital italiana, con especial proyección hacia el coleccionismo del centro y sur de Italia y el ámbito mediterráneo.

La feria combina la actividad comercial de las galerías con exposiciones, instalaciones, encuentros profesionales y proyectos impulsados por instituciones culturales. Su programación reúne a artistas, comisarios, coleccionistas y otros agentes del sector, convirtiendo el encuentro en un espacio de intercambio y difusión de las tendencias actuales.

La sexta edición estará dirigida por Alessandro Nicosia y contará con la dirección artística de Adriana Polveroni. Alemania será el país invitado y el programa incluirá la participación de instituciones culturales italianas, exposiciones, proyectos especiales y encuentros dedicados a los principales debates del arte contemporáneo.