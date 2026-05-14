El PP califica de «extremadamente grave» que Marc Pons beneficiara a su familia en Menorca desde el Consell

El PP de Menorca ha acusado al PSOE Menorca y a su secretario general, Pepe Mercadal, de «encubrir» al diputado socialista Marc Pons tras la publicación de informaciones relacionadas con decisiones urbanísticas adoptadas durante su etapa como presidente del Consell Insular, que, según aseguran, «podrían haber beneficiado a su entorno familiar».

El presidente del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, ha reclamado al PSOE «transparencia total». «Las informaciones que han salido a la luz son extremadamente graves. Estamos hablando de decisiones políticas que habrían podido beneficiar al negocio de su familia. Urbanismo a la carta al servicio de intereses particulares. El PSOE no puede seguir mirando hacia otro lado ni amparando el silencio del señor Marc Pons», ha manifestado.

De la misma forma, Marqués ha criticado la actitud del PSOE y ha acusado a su secretario general de «cerrar filas» con el diputado en lugar de dar explicaciones. «El PSOE no puede actuar como si esto no fuera con ellos», ha señalado.

Asimismo, el ‘popular’ ha subrayado que «este caso no es un episodio aislado, sino que forma parte de un patrón de falta de transparencia por parte del diputado socialista en relación con las distintas polémicas que le rodean». «Koldo, Ábalos, hidrocarburos, las obras de Fornells. Al señor Marc Pons se le acumulan demasiadas explicaciones pendientes», ha dicho.

El PP de Menorca ha considerado que «si las informaciones publicadas fueran falsas, Pons debería haber aprovechado su intervención en la Comisión de Ordenación Territorial del Parlament para desmentirlas de forma clara y contundente». «Hay silencios que son atronadores, como el de ayer miércoles de Marc Pons en el Parlament. El primero siempre en dar lecciones a los demás parece ser que es el que más se esconde», ha señalado.

Por último, Marqués ha reclamado al PSOE de Menorca y a su secretario general que «abandonen la estrategia del silencio». «Los ciudadanos de Menorca merecen saber la verdad y merecen saber si Marc Pons usó su cargo como presidente del Consell para firmar cambios urbanísticos que favorecieron los intereses del negocio de su familia en Es Mercadal», ha concluido.