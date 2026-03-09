Koldo sobre la desaparición del atestado de Felipe Sicilia: «Yo gestioné y pedí dejar aquello un poco más calmado»
"Nunca más se supo" del atestado por la fiesta ilegal de Felipe Sicilia, revela Koldo García
Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos y actualmente en prisión en el marco de la trama PSOE, ha admitido en una entrevista exclusiva a OKDIARIO que fue él quien gestionó personalmente el encubrimiento de la fiesta ilegal con cocaína en la que participó el diputado socialista Felipe Sicilia durante la pandemia. «Yo gestioné y pedí que a ver si por favor podíamos dejar aquello un poco calmado», declaró García, quien aseguró haber actuado a instancias de «gente del Gobierno» y que, según le trasladaron, la orden partía del propio Pedro Sánchez.
El resultado fue la desaparición del atestado policial levantado tras la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una fiesta en la que, según confirmó el propio Koldo, la cocaína circuló a granel. «Al parecer, desapareció. Nunca más se supo», sentenció. Una confesión en toda regla que, como reconoció el propio entrevistado, «suena a Código Penal».
PREGUNTA.- ¿Se hizo luz de gas? ¿Desapareció?
RESPUESTA.- Alguien comentó que a ver si podía ser que ese atestado, que era algo leve, algo sencillo, pues…
P.- ¿Se eliminó el atestado?
R.- Al parecer, desapareció.
P.- ¿Nunca más se supo?
R.- Nunca más se supo.
P.- ¿Y eso quién lo hizo?
R.- Pues yo gestioné y pedí que a ver si por favor podíamos dejar aquello un poco calmado…