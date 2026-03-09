Koldo sobre la desaparición del atestado de Felipe Sicilia: «Yo gestioné y pedí dejar aquello un poco más calmado»

Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos y actualmente en prisión en el marco de la trama PSOE, ha admitido en una entrevista exclusiva a OKDIARIO que fue él quien gestionó personalmente el encubrimiento de la fiesta ilegal con cocaína en la que participó el diputado socialista Felipe Sicilia durante la pandemia. «Yo gestioné y pedí que a ver si por favor podíamos dejar aquello un poco calmado», declaró García, quien aseguró haber actuado a instancias de «gente del Gobierno» y que, según le trasladaron, la orden partía del propio Pedro Sánchez.

El resultado fue la desaparición del atestado policial levantado tras la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una fiesta en la que, según confirmó el propio Koldo, la cocaína circuló a granel. «Al parecer, desapareció. Nunca más se supo», sentenció. Una confesión en toda regla que, como reconoció el propio entrevistado, «suena a Código Penal».

PREGUNTA.- ¿Se hizo luz de gas? ¿Desapareció?

RESPUESTA.- Alguien comentó que a ver si podía ser que ese atestado, que era algo leve, algo sencillo, pues…

P.- ¿Se eliminó el atestado?

R.- Al parecer, desapareció.

P.- ¿Nunca más se supo?

R.- Nunca más se supo.

P.- ¿Y eso quién lo hizo?

R.- Pues yo gestioné y pedí que a ver si por favor podíamos dejar aquello un poco calmado…