Koldo sobre la fiesta ilegal de Sicilia con cocaína: «Marlaska tuvo conocimiento de la desaparición del atestado»

Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos y actualmente en prisión en el marco de la trama PSOE ha asegurado en una entrevista exclusiva a OKDIARIO que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «tenía conocimiento» de la desaparición del atestado policial levantado tras una fiesta ilegal con cocaína celebrada en plena pandemia en la que participó el diputado socialista Felipe Sicilia.

«Hasta ahí no lo sé, pero sé que tenía conocimiento de ello, no sé si colaboró», declaró García, quien admitió además que fue él mismo quien gestionó personalmente que el caso «se quedara calmado» a instancias de «gente del Gobierno» y que, según le trasladaron, la orden partió del propio Pedro Sánchez. El atestado, según confirmó el propio Koldo, «desapareció» y «nunca más se supo» de él.

Una revelación que, en palabras del propio entrevistado, «suena a Código Penal» —»Tienes razón», respondió cuando se le planteó—, y que sitúa al titular de Interior en el centro de una trama de encubrimiento que podría tener graves consecuencias judiciales para algunos de los hombres más poderosos del Ejecutivo de Sánchez.

PREGUNTA.- ¿Pero la orden venía de Pedro Sánchez?

RESPUESTA.- Según me dijeron, sí.

P.- ¿Colaboró Fernando Grande-Marlaska en la desaparición de pruebas de una fiesta ilegal con drogas?

R.- Hasta ahí no lo sé, pero sé que tenía conocimiento de ello, no sé si colaboró.

P.- ¿Y desapareció todo rastro del atestado policial?

R.- Sí.

P.- Eso suena a Código Penal.

R.- Tienes razón.