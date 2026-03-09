La defensa de Koldo pide su inmediata puesta en libertad: «No hay riesgo de fuga, tiene arraigo familiar»

La defensa de Koldo García, ejercida por la penalista Leticia de la Hoz, ha pedido su inmediata puesta en libertad alegando que no hay riesgo de fuga y que tiene arraigo familiar consolidado. Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, que se presenta esta mañana ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La defensa subraya en el mencionado escrito que el riesgo de fuga es inexistente, pues el acusado convive con «su madre de más de 90 años y con su hija menor de edad», tiene vivienda en propiedad y ha mostrado «una actitud de colaboración constante con la Administración de Justicia». Como alternativas, la letrada de Koldo propone la comparecencia para firmar en el juzgado, la retirada de pasaporte y dispositivos de geolocalización.

Koldo también pide su puesta en libertad para poder preparar su defensa de cara al juicio que comenzará el próximo 7 de abril. Explica en sus alegaciones que el juicio tiene una carga procesal extraordinaria con sesiones de mañana y tarde que abarcan prácticamente todo el mes, lo que hace imposible coordinar la defensa desde prisión.

La abogada de Koldo sostiene, además, que la permanencia en la prisión Soto del Real «no es solo una restricción de su libertad deambulatoria, sino que se ha erigido en un obstáculo insalvable para el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa».

«La causa tiene una extraordinaria complejidad técnica y volumétrica que exige contacto diario y directo con el equipo jurídico, algo que el régimen penitenciario impide de facto», expone en el escrito recogido por este periódico.

Y prosigue: «Resulta materialmente imposible que el acusado pueda visionar, analizar y comentar con su letrada todo el material probatorio a través de los locutorios de la prisión».

No quiere traslados y pide un ordenador

Koldo también ha evidenciado en su escrito el impacto físico de los traslados desde Soto del Real que ya ha tenido que vivir como, por ejemplo, cuando fue a recoger sus dispositivos electrónicos.

Su defensa subraya que el protocolo implica «levantarse de madrugada, largas esperas en calabozos de tránsito y traslados en furgón». «Un acusado sometido a ese régimen no puede prestar la atención necesaria a la práctica de la prueba ni asistir eficazmente a su letrada en los interrogatorios», explica.

De forma subsidiaria, si no se acuerda la libertad, Koldo ha pedido autorización para introducir en el centro un ordenador portátil «sin conexión a internet» con el volcado digital de las actuaciones.

Koldo también ha pedido habilitar «horarios extraordinarios de locutorio y sala de entrevistas a partir de las 18:30 horas» en los días con doble sesión, y que las visitas con la letrada se realicen «en una sala de entrevistas privada, sin mampara ni cristal intermedio».

Koldo quiere declarar el último

Koldo también ha remitido esta mañana al Alto Tribunal un segundo escrito en el que pide declarar «en el último lugar de las sesiones del juicio oral, tras la práctica de toda la prueba testifical y pericial». Fundamenta su petición en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que «si a propuesta de su defensa el acusado solicitara declarar en último lugar, el Presidente así lo acordará expresamente».

La defensa del ex asesor ministerial argumenta que esta medida «es la única que garantiza el pleno conocimiento de los elementos de cargo antes de ejercer el derecho a la defensa mediante su declaración».

De forma específica, se pide que Koldo declare después del coimputado Víctor de Aldama, a quien la defensa califica de «ornitorrinco procesal», figura que describe a quien «manteniendo formalmente la condición de acusado, actúa de facto ejerciendo una labor de acusación contra otros coimputados». Esta posición híbrida genera, a juicio de Koldo, «un riesgo evidente de indefensión» para el acusado.

Se argumenta que bajo el principio de contradicción resulta «indispensable que Aldama declare en primer término», para evitar que la defensa se vea sorprendida por imputaciones de quien actúa como «brazo de la acusación» sin estar sujeto al deber de veracidad. También evidencia que declarar al final permitirá, además, «unificar su defensa frente a las posibles contradicciones vertidas durante las largas jornadas de juicio».

Más recursos y al Constitucional

Koldo también ha interpuesto un recurso en el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, puesto que se le denegó su petición de requerir a la Guardia Civil un informe de auditoría sobre accesos a bases de datos policiales —SIGO, CITCO y SINVES-Aquila— relativos a él y otras personas vinculadas a la causa.

La defensa no está conforme con ello y precisa que la diligencia no pretende acreditar «una investigación prospectiva como fin en sí mismo, sino verificar la legalidad de las actuaciones de investigación policial que han dado lugar al presente procedimiento».

El equipo jurídico de Koldo también está preparando un incidente de nulidad de actuaciones que se presentará en los próximos días y, tal y como publicó OKDIARIO en primicia, recurrirá al Tribunal Constitucional al considerar que se han violado sus derechos fundamentales.