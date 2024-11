Un ex campeón del mundo de MotoGP siembra la duda sobre si Ducati dejará ganar el título a Jorge Martín

La decisión de Ducati de elegir a Marc Márquez por delante de Jorge Martín ha traído mucha cola en MotoGP. Una leyenda del motociclismo y doble campeón del mundo como Casey Stoner ha criticado al equipo italiano, con el que ganó uno de sus dos campeonatos, por decantarse por el de Cervera antes que por el madrileño. Una elección que el australiano no considera «justa», porque, en su opinión, «Martín lo merecía más que Márquez». El que fuera campeón del mundo con Ducati teme que esta decisión pueda impedir al español ganar el Mundial.

El aussie atacó a Ducati por decantarse por Márquez antes que Martín, actual líder del Mundial de MotoGP. Stoner comprende la decisión «en muchos aspectos», pero considera que el ocho veces campeón del mundo podría «haber tenido una moto oficial en otro equipo». «En muchos aspectos entiendo la decisión, pero no quiere decir que sea justa», comenzó diciendo.

«Cuando tienes pilotos que lo dan todo y destacan entre los 22 y llega uno y que te quita el puesto, no creo que sea justo. Marc habría podido tener una moto oficial en otro equipo. No creo que sea justo haberlo elegido en lugar de Martín o Bastianini, especialmente de Jorge, que ha demostrado lo que es capaz de hacer y siempre ha mejorado. Merece el Mundial», añadió el que fuera campeón del mundo de MotoGP en 2007 con Ducati y 2011 con Honda.

El bicampeón australiano reconoció que teme que Ducati decante la balanza en favor de Bagnaia, para evitar que el título se vaya fuera de la marca italiana: «Conozco la empresa y sé de lo que son capaces de hacer por ganar. Me sorprende no haberlo visto antes. O quizá pasó y Jorge estuvo tan bien que pudo pasar por encima de ello. No quieren ver el número 1 yéndose fuera, pero todo el mundo los está observando. Si cometen un error así, se verá. Se crearían un problema y se les volvería en contra. Espero que dejen hacer y se vea al verdadero campeón del mundo».

Jorge Martín montaría el 1 lejos de Ducati

Preguntado sobre el hecho de que Jorge Martín pueda montar el 1 lejos de Ducati tras ganar el Mundial con ellos, el piloto australiano aprovechó para dar un palo a los de Borgo Panigale: «Sería un mal asunto, pero lo sería más para Martín, que ha pasado todos estos años siendo fiel a Ducati, ha hecho esfuerzos extraordinarios para ser el único que lucha con Pecco por ganar carreras y el Mundial y, luego, perdió la oportunidad de ser promocionado al equipo oficial», explicó en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

«No creo que sea justo, pero, por desgracia, es el modo en el que trabaja Ducati. Por eso han perdido a muchos pilotos. Hay quien se pregunta por qué debes dejar la mejor moto, pero tú no corres sólo por el negocio, corres por la pasión y por divertirte. Cuando hay personas que te dan la espalda tan rápidamente, encuentras tu motivación en irte a otra parte. Han perdido pilotos óptimos y un equipo, veremos qué pasa», agregó.

Stoner elogia a Bagnaia

Sobre las peleas entre Pecco y Marc en el box el año que viene, Casey cree que eso puede ser un polvorín: «Depende de cómo se comporte Ducati. Creo que Pecco, mentalmente, es suficientemente fuerte para afrontar la situación. Se tratará de ver a quién protegerá más Ducati. Lo que es seguro es que los dos intentarán crear el caos en el equipo para llevar las cosas en una dirección o la otra. Veremos cómo gestiona Ducati la situación y a quién elige. Tendrán que ser lo más equilibrados posible o será un problema».

Stoner se deshizo en elogios a Bagnaia por su gran año: «Hemos visto lo que ha hecho las tres últimas temporadas, su crecimiento constante. Los resultados de Ducati son los mejores, pero en la comparación con el resto, es el que más gana. No puedes infravalorarle, son victorias verdaderas, no al Sprint. Lo que ha hecho este año es impresionante», afirmó.

Por último, el primer campeón con Ducati en MotoGP se mostró muy crítico con las carreras al sprint. «No me gustan, no me interesan. El Mundial debería ser como siempre, los domingos. Si fallas, te has jugado una bala; ahora tienes dos. Además, no te permite trabajar de verdad en la configuración, porque la única preocupación es entrar en la Q2. Para mí, el sistema no funciona. Debería ser de vez en cuando, como la F1», zanjó.