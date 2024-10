Marc Márquez cree que el GP de Valencia debería ser suspendido: «Hay que hacerlo en otro sitio»

Marc Márquez compareció ante los medios de comunicación desde Malasia antes del Gran Premio de MotoGP que se disputa este fin de semana en tierras asiáticas y solamente tuvo palabras para los afectados tras la DANA que ha sacudido de manera terrible a toda la Comunidad Valenciana y otras comunidades del resto de España.

El piloto español habló sobre el Gran Premio de Valencia que debería disputarse dentro de 15 días, pero que tras el destrozo causado por la DANA que ha azotado a la Comunidad el Gran Premio de Cheste está en el aire. De hecho, el propio Marc Márquez señaló que no debería disputarse, porque no tendría sentido y pasa a un segundo plano, y que habría que buscar otro circuito para cerrar el campeonato de esta temporada.

«Como español, imágenes terroríficas. Estamos lejos, pero lo hemos seguido de cerca y duele muchísimo ver a gente, y más española, en esas condiciones y cómo la DANA ha golpeado Valencia en este caso. Evidentemente, la pregunta de: ‘¿tenemos un gran premio ahí? queda completamente… para mí sería un error hablar de ello cuando hay gente sin casa, hemos perdido muchos españoles, hemos perdido vidas, hay que destinar todos los recursos que tengamos en nuestro país a esa gente. Lo otro, eventos, extradeportivos, no deportivos, queda completamente en segundo plano y los recursos deberían ir destinados allí», comenzó señalando Marc Márquez desde Malasia.

«¿Mi sentimiento? Mi sentimiento es claro, como español, como piloto español, me encantaría tener un gran premio en España y más en uno de los circuitos que más me gusta y hay un ambientazo, pero la situación es la que es y lo primero es ayudar a toda la gente que se ha quedado sin casa, que ahora mismo no tiene un techo, comida… todo eso. Que se haga el gran premio o no, no quiero pronunciarme sobre ello, pero, para mí… sí, me pronuncio: sería un error, ya éticamente hablando», comentó el piloto español.

«Seguramente, hay muchas ideas encima de la mesa, pero, ¿cómo puedes ayudar a la gente? La única opción en la que tendría sentido hacer el Gran Premio de Valencia es destinando todo lo recaudado a esas familias. Cuando digo todo lo recaudado es eso. Pero queda en segundo plano porque hay familias sin casa, que han perdido familiares. He visto imágenes del circuito y en una semana tendrían que estar entrando camiones por esa carretera, que está completamente destrozada. Viendo las imágenes desde aquí, desconociendo todo eso, para mí, si hay la posibilidad de recaudar mucho dinero para todas esas familias, tendría algo de sentido, pero si no queda totalmente secundario. Ya no es sólo dinero, son los recursos, el tiempo. Para mí, tendría que ir destinado todo ese tiempo y recursos a todas esas familias», valoró emocionado Marc Márquez.

«Yo tendría que conocer todo lo que hay detrás, pero viendo sólo las imágenes, como humano, me dice: todos los recursos en material, tiempo, porque faltan manos, todas esas manos tienen que ir hacia esos humanos», dijo el español.

«Yo no he dicho que se debería cancelar Valencia, he dicho que se tendría que valorar todo lo que pasa, lo que hay, qué daños exactamente hay, qué pros y qué contras habría, pero que tendría que haber otra carrera sí o sí, sí. Ya se han cancelado dos carreras durante el campeonato, no tendría sentido acabar el campeonato aquí (Malasia) y decir el jueves que se acaba el campeonato. Tendría que haber una carrera en algún sitio. También los equipos y eso, sé cómo van a final de año, no es fácil económicamente tampoco para ellos», culminó Márquez.