España recupera el trono de MotoGP cuatro años después

Jorge Martín vuelve a poner a España en lo más alto de MotoGP. Cuatro años después del título de Joan Mir en 2020, un piloto español reina en la máxima categoría del motociclismo. Martinator ha dado un auténtico recital esta temporada plantando de nuevo la bandera de España en el trono de la categoría reina. Desde que ganara Álex Crivillé, no había pasado tanto tiempo sin que un español tuviera el trono.

De esta manera, Jorge Martín recoge el testigo de Joan Mir cuatro años después, al que se impuso en 2014 en la Red Bull Rookies Cup. El de San Sebastián de los Reyes vuelve a suceder en el palmarés al de Palma, como ya sucedió en Moto3. Solo que en aquella ocasión le sucedió de manera directa, ya que el 89 ganó al año siguiente de hacerlo el balear, mientras que esta vez es su sucesor en el palmarés de pilotos españoles campeones en la categoría reina.

El primero en ganar fue Álex Crivillé en 1999 tras imponerse a Kenny Roberts Jr. Crivi alzó a España a lo más alto del motociclismo con su título en 500cc. Después vendrían dos extraterrestres como Jorge Lorenzo y Marc Márquez, dos de los mejores pilotos de la historia. Entre ambos suman nueve campeonatos del mundo, seis el de Cervera y tres el balear. Tras el catalán llegó Joan Mir, que aprovechó la lesión del leridano en 2020 para conseguir cumplir su sueño de ser campeón del mundo de MotoGP.

Desde entonces, España no había vuelto a ganar un título mundial en la categoría reina. Martín se acercó el curso pasado al llevar la batalla hasta Valencia, pero llegaba con una gran desventaja de puntos con respecto a Pecco Bagnaia. En 2023 no pudo ser, pero no fue más que un aviso de lo que se venía en 2024. Este curso, Jorge empezó muy fuerte y ha liderado prácticamente todo el año a excepción de algunas carreras como Alemania y Austria en las que se puso líder su rival.

Un Mundial histórico

Tanto Pecco como Jorge han firmado un Mundial histórico. Es histórico por las batallas que nos han regalado, como la de Malasia, por la rivalidad sana que han tenido estos dos pilotazos, pero sobretodo porque han superado el número de puntos que ambos lograron el año pasado. Bagnaia ha mejorado su propia puntuación, con la que fue campeón (467). Tras la sprint, el italiano ya contaba con 473 puntos por los 491 de Martín.

A falta de la carrera larga, la última del 2024, ya era el Mundial que más puntos se han hecho de la historia (ayudado por el formato sprint). Los errores de Pecco y la constancia de Martinator, que ha hecho diez segundos puestos los domingos, han sido la clave de uno de los campeonatos más vibrantes que se recuerda en los últimos años, y que ha caído del lado de un piloto español. El madrileño ha llevado la bandera de España con el toro de Osborne, esa que lucían sus padres para apoyar a Crivillé, a lo más alto de MotoGP.