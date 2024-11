Jorge Martín: «Voy a correr como yo sé, con cabeza y controlando riesgos»

Jorge Martín lo tiene en su mano. Para proclamarse campeón le vale con ser noveno en la carrera larga este domingo tras el tercer puesto en la sprint. Pero el piloto madrileño no sabe correr para ser noveno, ni tampoco se plantea hacerlo, porque aseguró que si lo hace «seguramente acabe décimo». No obstante, el español reconoció que la carrera del domingo «es un trámite que hay pasar».

Martinator se encuentra a sólo siete puntos de ser campeón: «Me siento bien, con confianza. Llevo preparándome para este momento toda mi vida, así que mañana es un trámite que hay que pasar. Intentaré disfrutar de la carrera. Hoy ha sido una carrera un poco tensa. He salido muy bien, me he querido poner en la primera posición y me veía con ritmo para ir hacia delante, pero he visto que iba a ser muy difícil. Hemos entrado en una pelea en la que hemos perdido bastante tiempo, y aunque luego podía ir hacia delante, la decisión de la goma delantera no ha sido la correcta. Esperemos hacer mañana una mejor estrategia».

Martín analizó su pelea con Bastianini y reveló que no se plantea ir a asegurar el noveno puesto: «No, he pilotado normal. He intentado pasar a Enea dos o tres veces, pero ha sido una bonita pelea. Creo que el hecho de que me quisiera pasar me ha hecho rendir y estar concentrado en mi cien por cien, y esto me ha ayudado. Pensaba que en la última vuelta lo tenía controlado, pero me ha hecho un Mugello otra vez. Lo importante es que he cogido puntos necesarios para tener un poco más de tranquilidad».

«Pero mi objetivo es el mismo, correr como yo sé. No sirve de nada correr para hacer noveno, porque seguramente haga el décimo. Voy a intentar hacer una carrera como siempre, con el podio o el top 5 como objetivo. Creo que es un buen objetivo para mantenernos concentrados, porque esa es la clave, la concentración y hacer que sea una carrera más», agregó.

Jorge Martín quiere «hacer una carrera normal» este domingo para asegurar el título. «La cuestión es hacer una carrera normal. Yo siempre que corro intento acabar y eso es lo que voy a hacer mañana. Obviamente, con cabeza y controlando riesgos. No voy a tener una lucha innecesaria, eso está clarísimo. Pero al final, si tengo más ritmo que el piloto de delante, no tiene sentido quedarme esperando a los de detrás. Es un poco mi mentalidad».

Gran salida

El español firmó una gran salida desde el cuarto puesto hasta casi ponerse líder en el primer giro: «He hecho una muy buena salida. He pasado a Aleix, he pasado a Marc y he pasado a Pecco. Lo que pasa es que he bloqueado un pelín de atrás y me he ido largo, y Enea nos ha pasado a todos. Ha hecho un salidón. Yo ya sabía que me la iban a devolver, era muy difícil cerrar esa curva. Pero al final, he intentado mis posibilidades y si en la primera curva pasaba primero, igual otra cosa hubiese sido».

Sobre el adelantamiento de Bastianini, Jorge Martín dijo que «Enea ha hecho lo que tenía que hacer, que era intentar hacer segundo y quedar delante de mí. También tiene su pelea personal con Marc. Sí que he estado frustrado al final de carrera, pero al final ha hecho muy buena carrera. Mañana veremos qué pasa para la carrera larga».

También reconoció que no esperaba que Bagnaia pusiera el neumático duro delante: «Me ha sorprendido Pecco con el duro delantero sin probarlo antes. Pensaba que era una estrategia para que yo pusiese el duro, pero al final lo ha puesto. Gigi es alguien a quien no le gusta salir a pista con algo que no se haya probado, así que me parecía muy extraño. Igualmente, yo lo he probado, porque mañana dan más temperatura y es probable, porque hoy íbamos ya muy al límite».

Por último, le preguntaron que ¿qué tal se duerme en un fin de semana tan importante?, por lo que comentó en la previa de que iba a dormir bien pese a estar jugándose el título de MotoGP, y aseguró que «creo que para un deportista en estos días no es fácil dormir. Yo he dormido mis siete horitas y media. Creo que son suficientes, así que espero hoy dormir las mismas».