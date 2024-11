Pecco Bagnaia se lleva la pole en Barcelona delante de Aleix y Martín saldrá cuarto

Pecco Bagnaia se ha hecho con la pole (1:38.641) en Montmeló como era de esperar. El italiano tenía que ir con todo para aplazar el título de Jorge Martín, que partirá desde la segunda fila, y así lo hizo. Fue el más rápido el viernes y lo ha sido también el sábado. El récord estaba en 1:38.1 logrado por Aleix en mayo, pero esta vez, por las condiciones de pista, rodaron más lentos. En la primera línea le acompañarán Aleix Espargaró, segundo, y Marc Márquez, tercero. Martinator saldrá desde la cuarta posición.

Martín salió a rueda de su amigo Aleix Espargaró, que ya demostró el viernes que da igual la fecha que siempre va rápido en este circuito. Su ‘padre deportivo’ le hizo un gesto para dejar pasar al resto de pilotos y el líder del campeonato frenó en seco para cumplir las órdenes. Una vez pasó ese grupo delante, Aleix comenzó a tirar de Jorge.

Por otro lado, Pecco Bagnaia tiraba de Marc Márquez. Se repetía la situación del viernes, Jorge Martín a rueda de Aleix y el 93 a rueda del que será su compañero de equipo el año que viene. El italiano era el más rápido con el medio, mientras que el madrileño había montado el blando delantero. Por eso el leridano, que este viernes reconocía que estaba sufriendo y necesitaba una rueda, le buscó en pista para marcar un buen tiempo.

Tras el paso por meta, Pecco bajaba su propio registro en siete décimas y Márquez se situaba segundo a poco más de una décima. Por detrás, Martinator se colocaba tercero siguiendo la rueda de su amigo en la primera tanda. Tras el paso por boxes se sumó un invitado al grupo de Pecco y Marc, Morbidelli, que se metió en la Q2 procedente de la Q1 junto a Fabio Quartararo.

Franco echó a su compañero de equipo de la primera fila a poco más de un minuto para el final de la Q2. La rueda de Bagnaia era la mejor en esta sesión y lo sabían Morbidelli y Márquez. Marc llevó la Desmosedici GP23 al límite, rebajando en una décima el mejor tiempo junto a Pecco. Pero al final fue imposible mejorar el tiempo del bicampeón de MotoGP, que bajó hasta el 1:38.641.

El único que podía batir al italiano parecía Aleix Espargaró. Il Capitano venía marcando todos los parciales en rojo en busca de la pole en su última carrera como piloto oficial de MotoGP. Pero no pudo ser. Peleó hasta el final, pero se le escapó la pole por 55 milésimas. Se quedó cerquita tras hacer una vuelta al límite y saldrá segundo. Se coló entre Pecco y Marc y dejó a Martín cuarto, que logró superar a Morbidelli en su última vuelta, pero no fue suficiente para meterse en primera fila. No obstante, saldrá justo detrás de Bagnaia e intentará hacer una de sus salidas mágicas para ponerse en las primeras posiciones al paso por la primera curva para intentar frenar a Pecco, aunque eso parece imposible.