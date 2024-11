Las cuentas de Jorge Martín para ser campeón del mundo de MotoGP en Malasia

Jorge Martín podría ser campeón del mundo de MotoGP este fin de semana y las cuentas son claras. Todas sus opciones pasan por la carrera larga del domingo, en la sprint race no habría ninguna posibilidad de que sentenciara el título de manera matemática. Para ello, la prueba del sábado será clave. Martinator tiene que salir del sábado con una mínima ventaja con respecto a Pecco Bagnaia, que le permita poder alcanzar los 38 puntos de diferencia con los que necesitaría salir del GP de Malasia para ser campeón, ya que en cada carrera se reparten 37 puntos en total.

Ahora mismo, Jorge Martín es líder del Mundial con 17 puntos de ventaja sobre su perseguidor. Desde el pasado Gran Premio, la batalla por el título pasa a ser cosa de dos, porque Márquez y Bastianini dijeron adiós en Tailandia. Habrá reedición de la pelea del año pasado. Los dos que lucharon por el Mundial volverán a hacerlo en estas últimas dos carreras. El del Pramac tendrá su revancha y esta vez contará con algo de ventaja respecto al piloto italiano. De hecho, depende de sí mismo para ser campeón.

Si Martín acaba entre los dos primeros en todas las carreras (sprint y largas) que quedan, sería campeón del mundo. Pero, para poder salir victorioso de Sepang y llegar a la última prueba ya con el título bajo el brazo, tendría que llegar al domingo, como mínimo, con 13 puntos de ventaja sobre Bagnaia. De esta manera, el de San Sebastián de los Reyes tendría una opción matemática de sentenciar el Mundial si gana y Pecco no puntúa, algo que parece bastante improbable, aunque ya se ha dado en alguna ocasión este año.

El madrileño tiene la sartén por el mango en esta ocasión. A la espera de saber qué pasa con la última carrera, si se celebra en Valencia o no después de que los accesos al circuito de Cheste hayan quedado devastados por la DANA, los dos irán a por todas en el trazado malayo. Tanto el presidente de la FIM, Jorge Viegas, como Carmelo Ezpeleta han dejado claro que quieren que se celebre en Valencia y esperarán lo que sea necesario, pero la última decisión la tiene la Generalitat Valenciana. Serán ellos quienes decidan si se corre o no, siempre y cuando no le quiten recursos a la población.

¿Cuántos puntos necesita Martín para ser campeón?

Las cuentas para que Jorge Martín sea campeón en Malasia están muy claras. Tiene que salir de Sepang con 38 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, ya que en cada prueba se reparten un total de 37 (12 en la sprint y 25 el domingo). El italiano tirará con todo para intentar recortar puntos al español. De hecho, en la práctica del viernes, el vigente campeón fue primero y el líder del Mundial, segundo. Es decir, para que Martín tenga alguna opción tiene que cruzar la meta el sábado en segunda posición en caso de que gane Pecco.

El del Prima Pramac no puede perder más de cuatro puntos con su rival en la sprint, porque en ese caso ya no tendría ninguna opción de ser campeón el domingo. Eso es justo lo que quiere intentar Bagnaia, llevar la batalla a la última carrera. Es difícil, pero no imposible. Esta temporada ya se ha dado un resultado que proclamaría a Jorge Martín como campeón del mundo de MotoGP.

Fue en Portimao, cuando Martinator se llevó la victoria el domingo y Pecco se fue al suelo. En caso de que terminaran primero y segundo el sábado con el del Ducati Lenovo por delante, si se repitiera el resultado de la carrera larga del GP de Portugal, Jorge Martín sería campeón del mundo a falta de una carrera y montaría el 1 en la Aprilia el año que viene.