Marc Márquez: «Hace un año pensaba en retirarme y ahora no me entra en la cabeza»

Marc Márquez atendió a la prensa en la previa del GP Solidario de Barcelona. El ocho veces campeón del mundo repasó su año en Gresini, el cual aseguró que se ha convertido en un equipo importante en su carrera deportiva, donde ha renacido y ha confirmado que sigue siendo competitivo para estar en MotoGP. «Hace un año pensaba en retirarme y ahora no me entra en la cabeza», aseguró.

La prueba de ello es que llega a esta carrera peleando por el tercer puesto del Mundial, aunque eso no es algo que le preocupe demasiado: «Evidentemente, intentaré quedar tercero en el campeonato. Me preocupa cero si lo consigo o no. Lo realmente importante este fin de semana es el título de MotoGP. Lo que nos jugamos nosotros personalmente, el tercer puesto, prefiero hacer una buena carrera o intentarlo para agradecer al equipo todo el esfuerzo de este año y a todo Gresini, que en un año se ha convertido en un equipo muy importante para mi carrera deportiva, que el tercero. Pero intentaremos hacerlo de la mejor manera para acabar bien el año».

Su buen rendimiento le ha llevado a subirse a la moto de fábrica de Ducati en el Ducati Lenovo en el test del martes como compañero de Pecco Bagnaia. Sobre el martes, Marc aseguró que está «con ganas. Cuando un piloto salta al equipo oficial es un salto positivo. La responsabilidad es la misma porque, yo personalmente, me autoexijo igual estando en un equipo satélite que en un equipo oficial. Mediáticamente, no es la misma. Intentaremos gestionarlo de la mejor manera, pero antes hay que acabar bien este año, el martes empezará, será un día de test aquí en Montmeló y luego, realmente, la pretemporada empieza en febrero».

Sobre su año, el español dijo: «Lo etiquetaron muy bien en el post que hicieron de «renacido». Evidentemente, mi objetivo cuando apuesto por este proyecto era encontrar el ambiente adecuado en un equipo para reencontrarme yo mismo. Esto significa: paciencia, poco a poco, ir quemando etapas e ir consiguiendo los resultados realistas, no optimistas sino realistas. Y lo hemos hecho. Nos hemos ido marcando objetivos, los hemos cumplido y ya solo en un año el Gresini, ayer tuvimos una cena muy emotiva, se ha convertido en un equipo muy importante en mi carrera deportiva. Hace un año pensaba en retirarme y ahora no me entra en la cabeza».

«Era un año que no me había encontrado en mi carrera deportiva y espero no volvérmelo a encontrar, pero puede que pase. Fue un año de buscar respuestas, porque yo tenía muchas preguntas en mi cabeza y era un año de buscar respuestas. Las he ido encontrando de forma positiva. La pregunta principal era: ¿sigo siendo competitivo para estar en MotoGP? Esa ha sido un sí, sigo siendo competitivo. Lógicamente, será imposible ser el dominador como en 2019, porque la vida pasa para todos. Pero intentaremos que esa línea se mantenga lo más llana posible para mantener un nivel alto en MotoGP y seguir siendo competitivos», agregó.

Todos creen que Márquez arrasará en 2025

Al ser preguntado si es consciente de que todo el mundo cree que arrasará el año que viene en Ducati, Marc Márquez se mostró claro: «Sí, pero también había gente que cuando anuncié que iba a Gresini decía que arrasaría todo el año, y yo decía que no. Había gente que en Le Mans, Montmeló decía que lucharía por el título, y yo decía «me gustaría decir que sí»».

A la pregunta de si llegó a pensar en que podía luchar por el título, dijo que «sí, evidentemente». «Llegué a pensarlo porque matemáticamente tenía posibilidades. Pero, enseguida, cuando llegué a Mugello y Assen, tuve la respuesta y se me despejaron las dudas. Decía ‘no llego este año’. El año que viene veremos, tengo que hacer la pretemporada y a partir de ahí, antes de Tailandia, veremos».

Sin excusas

El próximo año ya no habrá excusas ni dudas para luchar por el título: «El año que viene tengo las dos mejores balas en los dos próximos años. Tengo la moto que ha ganado en los últimos años con el equipo que ha ganado, bueno, el equipo de fábrica. Para mí no tengo que demostrar nada, sino que para mí es seguir siendo competitivo en MotoGP y estar luchando por esas tres posiciones. De reojo tendremos que mirar el título porque estamos obligados en un equipo de fábrica a mirar de reojo el título para ver dónde está».

Por último, Marc Márquez se mojó sobre quién ganará el Mundial este año, si Martín o Bagnaia: «Yo apuesto por Martín porque es la apuesta más segura, pero en motociclismo todo puede pasar. Para mí, Martín solo lo puede perder y Bagnaia sólo lo puede ganar. Martín tendrá varias estrategias en su cabeza y Bagnaia tiene una, que es ganar la carrera».