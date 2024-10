Marc Márquez vuelve a reinar en Australia tras imponerse a Martín en un espectacular duelo

El loco Marc Márquez vuelve a mandar en MotoGP. El piloto de Cervera regaló a los aficionados una victoria espectacular por delante de Jorge Martín tras una remontada espectacular. No consiguió cuadrar la salida y otra vez le tocaba remontar. Pero tenía ritmo para llegar a la cabeza y batalló con el líder del Mundial hasta la última vuelta. El 93 llegó y le pasó para volver a ganar en Phillip Island cinco años después. La tercera ya está en el bolsillo. El del Pramac fue segundo y se marcha de Australia más líder del campeonato tras el tercer puesto de Pecco.

Mala salida de Marc Márquez. Al leridano le patinó la moto al pisar el tear off (láminas de plástico transparente, que se colocan en las pantallas de policarbonato del casco y sirve para bloquear la suciedad), que se le quedó justo debajo de la rueda trasera al quitárselo justo antes de la salida. El 93 cayó a la decimotercera posición, pero nadie sabe cómo consiguió recuperar bastantes posiciones en la recta y ponerse a la altura de la séptima posición, justo detrás de Bastianini.

Pero esta vez no tardó mucho en pasar a la Bestia. Otra vez, el español volvía a tener una mala salida partiendo desde las primeras filas de la parrilla. Se volvió a cumplir su frase estrella de «todo posible, nada seguro». «Salgo delante, paso atrás la primera vuelta. Salgo atrás, paso delante», decía entre risas tras la sprint.

Por delante, Jorge Martín sí que cuadraba la salida con su Ducati y mantenía esa primera posición para luego tirar e intentar escaparse. Con Marc fuera de combate, en ese momento, Bezzecchi y Bagnaia se convertían en sus perseguidores. Pero el del VR46 tenía que hacer una long lap, por lo que Pecco era virtualmente segundo. Una vez el italiano cumplió con su penalización, el bicampeón del mundo pasó al segundo puesto y Márquez se situaba cuarto.

El ocho veces campeón del mundo no tardó en adelantar a Franco Morbidelli. En la vuelta seis, el 93 ya estaba en posición de podio y por delante solamente tenía a los dos primeros del Mundial, Pecco y Jorge. Por detrás, Bezzecchi se iba al suelo en la curva cuatro, una vuelta después de hacer la long lap. Pero la batalla estaba por delante. Marc Márquez ya estaba ahí y dio caza a Bagnaia enseguida.

